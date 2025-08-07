https://1prime.ru/20250807/duda-860443758.html

Экс-президент Польши Дуда намерен стать членом в МОК, сообщили СМИ

Бывший президент Польши Анджей Дуда может стать членом Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает радиостанция RMF24.

ВАРШАВА, 7 авг - ПРАЙМ. Бывший президент Польши Анджей Дуда может стать членом Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает радиостанция RMF24. "Польский олимпийский комитет принял резолюцию, рекомендующую выдвижение Дуды на пост в МОК в декабре 2024 года", - указало радио. Голосование по кандидатуре бывшего президента состоится на сессии МОК не ранее следующего года. Члены МОК избираются на восьмилетний срок с возможностью продления. Ожидается, что организация одобрит эту кандидатуру на следующей ежегодной сессии. Однако этими планами Дуда, согласно сообщению, не ограничивается. "По нашим данным, бывший глава государства работает над созданием международного аналитического центра, который объединит политические и деловые круги Центральной и Восточной Европы", - отметило радио. Дуда занимал пост президента Польша два срока подряд - с 2015 по 2025 годы. Шестого августа его сменил Кароль Навроцкий.

