Экс-президент Польши Дуда намерен стать членом в МОК, сообщили СМИ - 07.08.2025
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
Экс-президент Польши Дуда намерен стать членом в МОК, сообщили СМИ
2025-08-07T18:44+0300
2025-08-07T18:44+0300
политика
анджей дуда
мок
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/1d/846864772_0:0:1817:1023_1920x0_80_0_0_e65f0dbf8c2cc3136532e142f7f9508f.jpg
ВАРШАВА, 7 авг - ПРАЙМ. Бывший президент Польши Анджей Дуда может стать членом Международного олимпийского комитета (МОК), сообщает радиостанция RMF24. "Польский олимпийский комитет принял резолюцию, рекомендующую выдвижение Дуды на пост в МОК в декабре 2024 года", - указало радио. Голосование по кандидатуре бывшего президента состоится на сессии МОК не ранее следующего года. Члены МОК избираются на восьмилетний срок с возможностью продления. Ожидается, что организация одобрит эту кандидатуру на следующей ежегодной сессии. Однако этими планами Дуда, согласно сообщению, не ограничивается. "По нашим данным, бывший глава государства работает над созданием международного аналитического центра, который объединит политические и деловые круги Центральной и Восточной Европы", - отметило радио. Дуда занимал пост президента Польша два срока подряд - с 2015 по 2025 годы. Шестого августа его сменил Кароль Навроцкий.
https://1prime.ru/20250703/duda-859130164.html
1920
1920
true
анджей дуда, мок
Политика, Анджей Дуда, МОК
18:44 07.08.2025
 
Экс-президент Польши Дуда намерен стать членом в МОК, сообщили СМИ

RMF24: экс-президент Польши Дуда претендует на членство в МОК

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкАнджей Дуда
Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Президент Польши Анджей Дуда - ПРАЙМ, 1920, 03.07.2025
Президент Польши Дуда готов стать новым премьер-министром страны
3 июля, 10:11
 
Политика
 
 
