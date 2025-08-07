https://1prime.ru/20250807/dvizhenie-860414229.html

Крымский мост открыли после второго за четверг перекрытия движения

Крымский мост открыли после второго за четверг перекрытия движения

СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен после второй в четверг приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Крымский мост в первый раз в четверг перекрывался ночью с 2.08 до 7.45 мск. К моменту открытия с обеих сторон на автоподходах к мосту скопилось более 2,3 тысяч машин. Второй раз движение приостановили в 8.22 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, которое опубликовано в 9.37 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.

крым

