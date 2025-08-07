Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Крымский мост открыли после второго за четверг перекрытия движения - 07.08.2025, ПРАЙМ
Крымский мост открыли после второго за четверг перекрытия движения
2025-08-07T09:56+0300
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 авг - ПРАЙМ. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту возобновлен после второй в четверг приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Крымский мост в первый раз в четверг перекрывался ночью с 2.08 до 7.45 мск. К моменту открытия с обеих сторон на автоподходах к мосту скопилось более 2,3 тысяч машин. Второй раз движение приостановили в 8.22 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении, которое опубликовано в 9.37 мск. Проезд по Крымскому мосту разрешен легковым автомобилям, микроавтобусам и автобусам. Грузовой транспорт следует в Крым по маршруту через новые регионы РФ или с помощью Керченской паромной переправы.
09:56 07.08.2025
 
Крымский мост открыли после второго за четверг перекрытия движения

© РИА Новости . Алексей Мальгавко | Перейти в медиабанкАвтомобильное движение по автодорожной части Крымского моста. 16 мая 2018
Очередь к Крымскому мосту растянулась на 35 километров
4 августа, 18:53
 
