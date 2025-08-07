Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-глава МИД Австрии назвала причины многих проблем Евросоюза - 07.08.2025
Экс-глава МИД Австрии назвала причины многих проблем Евросоюза
Экс-глава МИД Австрии назвала причины многих проблем Евросоюза - 07.08.2025, ПРАЙМ
Экс-глава МИД Австрии назвала причины многих проблем Евросоюза
Многие проблемы Евросоюза вызваны внутренними причинами и не связаны с тарифной политикой президента США Дональда Трампа или действиями России, заявила в... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T07:41+0300
2025-08-07T07:41+0300
экономика
мировая экономика
рф
сша
австрия
дональд трамп
карин кнайсль
урсула фон дер ляйен
ес
спбгу
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Многие проблемы Евросоюза вызваны внутренними причинами и не связаны с тарифной политикой президента США Дональда Трампа или действиями России, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "По моему мнению, Еврокомиссия и страны-участницы потеряли семь лет, в течение которых они могли подготовиться (к возвращению Трампа - ред.)… Многие их проблемы вызваны изнутри. Это не Трамп, это не (президент РФ Владимир) Путин, кто создали проблемы для немецкой и европейской автопромышленности", - сказала она. Как отметила Кнайсль, Трамп еще в 2018 году предупреждал о своем намерении ввести пошлины в торговле с ЕС. Он повторно озвучил свои планы весной 2025 года, однако в Европе так и не сделали должные приготовления. "В ЕС уже большой разлад по многим темам. Но с этой так называемой "сделкой" (переговоров Трампа и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен - ред.) климат ухудшится еще сильнее. Станет больше противоречий, особенно между Парижем и Берлином", - подчеркнула она. При этом экс-глава австрийского МИД обратила внимание, что в ЕС растет недовольство антироссийскими санкциями, навредившими целому ряду сегментов европейской экономики. Сами ограничительные меры против РФ, а также вторичные санкции против ее партнеров Кнайсль назвала попросту незаконными. "Такого рода санкции, если можно так выразиться, совершенно незаконны… Обладают ли они экономической целесообразностью? Нет", - резюмировала Кнайсль.
мировая экономика, рф, сша, австрия, дональд трамп, карин кнайсль, урсула фон дер ляйен, ес, спбгу, ек
Экономика, Мировая экономика, РФ, США, АВСТРИЯ, Дональд Трамп, Карин Кнайсль, Урсула фон дер Ляйен, ЕС, СПбГУ, ЕК
07:41 07.08.2025
 
Экс-глава МИД Австрии назвала причины многих проблем Евросоюза

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: многие проблемы ЕС вызваны внутренними причинами

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Многие проблемы Евросоюза вызваны внутренними причинами и не связаны с тарифной политикой президента США Дональда Трампа или действиями России, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"По моему мнению, Еврокомиссия и страны-участницы потеряли семь лет, в течение которых они могли подготовиться (к возвращению Трампа - ред.)… Многие их проблемы вызваны изнутри. Это не Трамп, это не (президент РФ Владимир) Путин, кто создали проблемы для немецкой и европейской автопромышленности", - сказала она.
Как отметила Кнайсль, Трамп еще в 2018 году предупреждал о своем намерении ввести пошлины в торговле с ЕС. Он повторно озвучил свои планы весной 2025 года, однако в Европе так и не сделали должные приготовления.
"В ЕС уже большой разлад по многим темам. Но с этой так называемой "сделкой" (переговоров Трампа и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен - ред.) климат ухудшится еще сильнее. Станет больше противоречий, особенно между Парижем и Берлином", - подчеркнула она.
При этом экс-глава австрийского МИД обратила внимание, что в ЕС растет недовольство антироссийскими санкциями, навредившими целому ряду сегментов европейской экономики. Сами ограничительные меры против РФ, а также вторичные санкции против ее партнеров Кнайсль назвала попросту незаконными.
"Такого рода санкции, если можно так выразиться, совершенно незаконны… Обладают ли они экономической целесообразностью? Нет", - резюмировала Кнайсль.
 
