Экс-глава МИД Австрии назвала причины многих проблем Евросоюза
2025-08-07T07:41+0300
2025-08-07T07:41+0300
2025-08-07T07:41+0300
экономика
мировая экономика
рф
сша
австрия
дональд трамп
карин кнайсль
урсула фон дер ляйен
ес
спбгу
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Многие проблемы Евросоюза вызваны внутренними причинами и не связаны с тарифной политикой президента США Дональда Трампа или действиями России, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"По моему мнению, Еврокомиссия и страны-участницы потеряли семь лет, в течение которых они могли подготовиться (к возвращению Трампа - ред.)… Многие их проблемы вызваны изнутри. Это не Трамп, это не (президент РФ Владимир) Путин, кто создали проблемы для немецкой и европейской автопромышленности", - сказала она.
Как отметила Кнайсль, Трамп еще в 2018 году предупреждал о своем намерении ввести пошлины в торговле с ЕС. Он повторно озвучил свои планы весной 2025 года, однако в Европе так и не сделали должные приготовления.
"В ЕС уже большой разлад по многим темам. Но с этой так называемой "сделкой" (переговоров Трампа и главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен - ред.) климат ухудшится еще сильнее. Станет больше противоречий, особенно между Парижем и Берлином", - подчеркнула она.
При этом экс-глава австрийского МИД обратила внимание, что в ЕС растет недовольство антироссийскими санкциями, навредившими целому ряду сегментов европейской экономики. Сами ограничительные меры против РФ, а также вторичные санкции против ее партнеров Кнайсль назвала попросту незаконными.
"Такого рода санкции, если можно так выразиться, совершенно незаконны… Обладают ли они экономической целесообразностью? Нет", - резюмировала Кнайсль.
