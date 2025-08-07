https://1prime.ru/20250807/eks-suprug-860406274.html

Экс-супруг сможет наследовать долю в общей недвижимости с умершим

Экс-супруг сможет наследовать долю в общей недвижимости с умершим - 07.08.2025, ПРАЙМ

Экс-супруг сможет наследовать долю в общей недвижимости с умершим

Глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов предложил внести поправки в Гражданский кодекс РФ, по которым бывший супруг сможет наследовать долю в... | 07.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Глава комитета Совфеда по экономполитике Андрей Кутепов предложил внести поправки в Гражданский кодекс РФ, по которым бывший супруг сможет наследовать долю в общей недвижимости с умершим при отсутствии у того наследников. Копия документа, направленного на отзыв в правительство РФ, есть в распоряжении РИА Новости. Парламентарий также предложил расширить при необходимости круг наследников доли недвижимости скончавшегося гражданина вплоть до наследников девятой очереди. Документом предлагается установить, что в качестве наследников девятой очереди по закону признаются: "бывший супруг, являющийся участником долевой собственности на данное недвижимое имущество; участник долевой собственности на данное недвижимое имущество, если данное имущество до смерти наследодателя находилось в долевой собственности двух лиц, одним из которых был наследодатель, а другим - участник долевой собственности, призванный наследником девятой очереди". "В действующем законодательстве существует пробел, создающий проблемы для сособственников долей в недвижимом имуществе, другие доли которого становятся выморочным имуществом после смерти собственников.. Часто в подобной ситуации оказываются бывшие супруги, которые стали сособственниками недвижимого имущества в результате его раздела при разводе", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. Так, согласно законодательству при отсутствии наследников по закону и по завещанию, а равно, если никто из наследников не имеет права наследовать или все наследники отстранены от наследования, либо никто из наследников не принял наследства, при этом никто из них не указал, что отказывается в пользу другого наследника, имущество умершего считается выморочным и переходит в собственность государства, уточняется в записке. "Признание долей выморочными создает сложности и государству, которое не может эффективно пользоваться и распоряжаться такими долями, и сособственнику, который лишается возможности эффективно распоряжаться и пользоваться своей долей", - пояснил Кутепов. В результате имущество "де-факто" как единый объект собственности исключается на неопределенный срок из гражданского оборота, государство теряет налоговые поступления от оборота данного имущества и вынуждено нести расходы на содержание принадлежащих долей, эффективно распорядиться которыми не в состоянии, уточнил сенатор. По его словам, до настоящего времени не принят закон, устанавливающий порядок наследования и учета выморочного имущества, переходящего в порядке наследования по закону в собственность РФ, а также порядок передачи его в собственность субъектов РФ или муниципальных образований. "С целью освободить государство от бремени содержания долей в недвижимом имуществе и облегчить жизнь сособственников, устранить препятствия для вовлечения в гражданский оборот указанных объектов недвижимости законопроектом предлагается внести изменения в статью 1145 Гражданского кодекса РФ, дополнив ее частью четвертой, предусматривающей наследование объекта недвижимости наследниками девятой очереди", - пояснил сенатор.

