Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт рассказал о признаках заката США - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/ekspert-860405238.html
Эксперт рассказал о признаках заката США
Эксперт рассказал о признаках заката США - 07.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт рассказал о признаках заката США
Признаков заката США немало, они теряют долю в мировой экономике, слабеют позиции доллара, и к середине XXI века на планете сложится несколько крупных... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T06:01+0300
2025-08-07T06:01+0300
экономика
мировая экономика
сша
китай
индия
ран
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860405238.jpg?1754535719
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Признаков заката США немало, они теряют долю в мировой экономике, слабеют позиции доллара, и к середине XXI века на планете сложится несколько крупных макрорегионов - групп стран, обладающих значительным экономическим, технологическим и демографическим потенциалом, в итоге мир станет более сбалансированным, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин. "Признаков заката США немало. Во-первых, США постепенно теряют долю в мировой экономике. Это происходит на фоне стремительного роста Китая, Индии и других стран. Во-вторых, позиции доллара слабеют. Он занимает все меньше места в структуре государственных резервов, и доверие к американской валюте в мире постепенно снижается", - заявил собеседник агентства. В ответ на вопрос о том, кто займет место США, он напомнил, что Китай и Россия открыто выступают за многополярный мир. "Скорее всего, к середине XXI века на планете сложится несколько крупных макрорегионов. Я имею в виду группы стран-лидеров, обладающих значительным экономическим, технологическим и демографическим потенциалом", - подчеркнул Бахтизин. "Вокруг них будут формироваться объединения по интересам. Это может быть американский блок, азиатский, возможно, евразийский. Мир станет более сбалансированным, чем в эпоху единой гегемонии", - заключил директор ЦЭМИ РАН. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 7 августа.
сша
китай
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, китай, индия, ран
Экономика, Мировая экономика, США, КИТАЙ, ИНДИЯ, РАН
06:01 07.08.2025
 
Эксперт рассказал о признаках заката США

Глава ЦЭМИ Бахтизин: к середине XXI века в мире сложится несколько крупных макрорегионов

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Признаков заката США немало, они теряют долю в мировой экономике, слабеют позиции доллара, и к середине XXI века на планете сложится несколько крупных макрорегионов - групп стран, обладающих значительным экономическим, технологическим и демографическим потенциалом, в итоге мир станет более сбалансированным, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Признаков заката США немало. Во-первых, США постепенно теряют долю в мировой экономике. Это происходит на фоне стремительного роста Китая, Индии и других стран. Во-вторых, позиции доллара слабеют. Он занимает все меньше места в структуре государственных резервов, и доверие к американской валюте в мире постепенно снижается", - заявил собеседник агентства.
В ответ на вопрос о том, кто займет место США, он напомнил, что Китай и Россия открыто выступают за многополярный мир.
"Скорее всего, к середине XXI века на планете сложится несколько крупных макрорегионов. Я имею в виду группы стран-лидеров, обладающих значительным экономическим, технологическим и демографическим потенциалом", - подчеркнул Бахтизин.
"Вокруг них будут формироваться объединения по интересам. Это может быть американский блок, азиатский, возможно, евразийский. Мир станет более сбалансированным, чем в эпоху единой гегемонии", - заключил директор ЦЭМИ РАН.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 7 августа.
 
ЭкономикаМировая экономикаСШАКИТАЙИНДИЯРАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала