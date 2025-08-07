https://1prime.ru/20250807/ekspert-860405238.html
Эксперт рассказал о признаках заката США
МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Признаков заката США немало, они теряют долю в мировой экономике, слабеют позиции доллара, и к середине XXI века на планете сложится несколько крупных макрорегионов - групп стран, обладающих значительным экономическим, технологическим и демографическим потенциалом, в итоге мир станет более сбалансированным, заявил РИА Новости директор Центрального экономико-математического института (ЦЭМИ) РАН Альберт Бахтизин.
"Признаков заката США немало. Во-первых, США постепенно теряют долю в мировой экономике. Это происходит на фоне стремительного роста Китая, Индии и других стран. Во-вторых, позиции доллара слабеют. Он занимает все меньше места в структуре государственных резервов, и доверие к американской валюте в мире постепенно снижается", - заявил собеседник агентства.
В ответ на вопрос о том, кто займет место США, он напомнил, что Китай и Россия открыто выступают за многополярный мир.
"Скорее всего, к середине XXI века на планете сложится несколько крупных макрорегионов. Я имею в виду группы стран-лидеров, обладающих значительным экономическим, технологическим и демографическим потенциалом", - подчеркнул Бахтизин.
"Вокруг них будут формироваться объединения по интересам. Это может быть американский блок, азиатский, возможно, евразийский. Мир станет более сбалансированным, чем в эпоху единой гегемонии", - заключил директор ЦЭМИ РАН.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.00 мск 7 августа.
