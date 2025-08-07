https://1prime.ru/20250807/ekspert-860405928.html

Эксперт назвал ключевые факторы для развития отрасли КРС

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Ключевыми факторами для развития в России отрасли крупного рогатого скота являются господдержка, рентабельность производства, рост доходов населения, доступность инвестиций, а также технологический прогресс, рассказал РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин. По последним данным Росстата, на конец июня 2025 года поголовье КРС в хозяйствах всех сельхозпроизводителей составляло 16,9 миллиона голов, что на 4,1% меньше показателя годом ранее, в том числе коров - 7,3 миллиона (на 3,7% меньше). "Поголовье КРС определяется комплексом факторов. Ключевую роль играет государственная поддержка - субсидии, льготные кредиты и протекционистские меры, способствующие развитию отрасли. Важное значение имеют экономические условия: рентабельность производства, рост доходов населения, доступность инвестиций и колебания курса рубля", - сказал Тренин. Также существенно влияет на динамику поголовья технологический прогресс, включающий современные методы разведения, механизацию и автоматизацию, и растущий потребительский спрос на мясную и молочную продукцию, добавил он. Сдерживать же рост могут вспышки инфекционных заболеваний среди животных, отметил эксперт. Как сообщал РИА Новости глава Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин, потребление мяса и мясопродуктов в России уверенно росло последнее десятилетие и достигло рекордного значения в 2024 году - 83 килограмма на человека, в 2025 эксперты также прогнозируют небольшой прирост.

