Эксперты рассказали, сколько россияне тратят на жилье

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Российские туристы, выбирая более комфортный отдых за рубежом, этой осенью стали больше тратить на жилье: если прошлой осенью предпочтение отдавалось гостиницам с "тремя звездами", а траты в среднем составляли 65 тысяч рублей, то в этом сезоне чаще всего бронируются четырехзвездочные отели, за которые туристы в среднем платят 86 тысяч рублей, говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Этой осенью немного увеличилась продолжительность отдыха за рубежом: отель бронируют примерно на 6 дней (в 2024 - 5,9 дня). Средний чек на проживание составляет 86 000 рублей, чаще путешественники выбирают четырёхзвёздочные гостиницы (на них приходится 33,2% заказов) - за год их доля выросла на 20%. Для сравнения, осенью 2024 года россияне в основном бронировали номера в отелях категории "три звезды" (доля - 27,9%) и тратили на жильё 65 000 рублей", - подсчитали в сервисе. Руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова отметила, что российские туристы всё чаще делают выбор в пользу более комфортного отдыха за границей. "Такой сдвиг в поведении связан с несколькими факторами: накопленным отложенным спросом на международный туризм, расширением географии полётов, снижением тревожности при планировании поездок, а также укреплением рубля в ряде направлений. Люди готовы тратить больше, если видят высокое качество сервиса и разнообразие предложений", - отметила она. Самой популярной страной для осеннего отдыха в этом году стала Италия: туда собираются 12,9% путешественников, уже забронировавших отели на OneTwoTrip, причём за год доля страны снизилась на 15%. Немного отстаёт от неё Испания (10,1%), а третье место заняла Франция (9,9%). Интересно, что обе страны, наоборот, стали более востребованы: доля Испании выросла в 2 раза, а Франции - на 20%, говорится в исследовании. Также в топ популярных направлений вошли Таиланд (8,4%), Япония (5,8%), Китай (4,9%), ОАЭ (4,8%), Турция (3,9%), Вьетнам (3,0%) и Венгрия (2,9%). За год вырос спрос на отдых в ОАЭ (+20%) и Турции (+15%), доли остальных стран практически не изменились. При этом в сегменте внутреннего туризма, по данным сервиса, наблюдается обратная тенденция: средняя продолжительность поездки и расходы на проживание сокращаются. "Это может говорить о том, что внутрироссийские путешествия всё чаще становятся краткосрочными и прагматичными", - пояснила Шелехова. В компании подсчитали, что средний чек по России этой осенью составит 31 тысячу рублей, причём туристы выбирают в основном апартаменты, гостевые дома и другие объекты размещения без звёзд (их доля составила 31,1% от общего объёма бронирований). Прошлой осенью россияне также выбирали подобное жильё, однако тратили на него в среднем 35 тысяч рублей. "Большинство путешественников собираются отдыхать в Санкт-Петербурге: 17,1% отельных заказов на осень оформлены здесь; за год популярность города выросла на 15%, отчего он поднялся на первое место в топе. Москва, наоборот, стала на 5% менее популярна, заняв вторую строчку с 16,5%. Замыкает тройку лидеров Адлер, где, как и год назад, будет отдыхать 10,1% россиян, уже забронировавших отель на осень", - говорится в исследовании. Кроме того, в списке востребованных российских городов оказались Сочи (доля - 4,3%), Казань (3,5%), Калининград (3,4%), Эсто-Садок (3,2%), Владивосток (1,9%), Нижний Новгород (1,8%) и Южно-Сахалинск (1,5%). Заметно вырос интерес к осеннему отдыху в Казани (доля города увеличилась на 25%), на 15% чаще бронируют жильё в Южно-Сахалинске, на 10% - в Нижнем Новгороде. При этом спрос на жильё в Эсто-Садке снизился на 20%, а в Сочи и Калининграде - на 20%, заключили аналитики.

