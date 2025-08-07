https://1prime.ru/20250807/eksport-860406182.html
Экспорт Китая за семь месяцев вырос на 6,1%
Экспорт Китая за семь месяцев вырос на 6,1%
экономика
ПЕКИН, 7 авг - ПРАЙМ. Экспорт Китая по итогам первых семи месяцев 2025 года вырос на 6,1%, при этом импорт снизился на 2,7%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 6,1% и составил 2,13 триллиона долларов, импорт снизился на 2,7%, составив 1,446 триллиона долларов.
Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-июле достиг отметки в 3,577 триллиона долларов, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, уточнило ведомство.
По информации главного таможенного управления, отдельно в июле объем внешней торговли КНР достиг 545,3 миллиарда долларов, что на 5,9% выше показателя июля 2024 года и на 1,8% больше, чем в июне 2025 года.
По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8%, до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт поднялся на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт возрос на 1,1%, до 2,585 триллиона, отметила таможня.
