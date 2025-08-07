Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экспорт Китая за семь месяцев вырос на 6,1% - 07.08.2025, ПРАЙМ
Экспорт Китая за семь месяцев вырос на 6,1%
Экспорт Китая за семь месяцев вырос на 6,1% - 07.08.2025, ПРАЙМ
Экспорт Китая за семь месяцев вырос на 6,1%
Экспорт Китая по итогам первых семи месяцев 2025 года вырос на 6,1%, при этом импорт снизился на 2,7%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T07:05+0300
2025-08-07T07:05+0300
экономика
мировая экономика
китай
кнр
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860406182.jpg?1754539532
ПЕКИН, 7 авг - ПРАЙМ. Экспорт Китая по итогам первых семи месяцев 2025 года вырос на 6,1%, при этом импорт снизился на 2,7%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР. По данным таможни, экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 6,1% и составил 2,13 триллиона долларов, импорт снизился на 2,7%, составив 1,446 триллиона долларов. Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-июле достиг отметки в 3,577 триллиона долларов, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, уточнило ведомство. По информации главного таможенного управления, отдельно в июле объем внешней торговли КНР достиг 545,3 миллиарда долларов, что на 5,9% выше показателя июля 2024 года и на 1,8% больше, чем в июне 2025 года. По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8%, до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт поднялся на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт возрос на 1,1%, до 2,585 триллиона, отметила таможня.
китай
кнр
мировая экономика, китай, кнр
Экономика, Мировая экономика, КИТАЙ, КНР
07:05 07.08.2025
 
Экспорт Китая за семь месяцев вырос на 6,1%

Экспорт Китая за семь месяцев 2025 года вырос на 6,1%, импорт снизился на 2,7%

ПЕКИН, 7 авг - ПРАЙМ. Экспорт Китая по итогам первых семи месяцев 2025 года вырос на 6,1%, при этом импорт снизился на 2,7%, свидетельствуют обнародованные в четверг данные главного таможенного управления КНР.
По данным таможни, экспорт Китая за отчетный период в годовом выражении вырос на 6,1% и составил 2,13 триллиона долларов, импорт снизился на 2,7%, составив 1,446 триллиона долларов.
Общий объем внешней торговли в долларовом эквиваленте в январе-июле достиг отметки в 3,577 триллиона долларов, что на 2,4% больше, чем за аналогичный период 2024 года, уточнило ведомство.
По информации главного таможенного управления, отдельно в июле объем внешней торговли КНР достиг 545,3 миллиарда долларов, что на 5,9% выше показателя июля 2024 года и на 1,8% больше, чем в июне 2025 года.
По итогам 2024 года внешнеторговый оборот Китая вырос на 3,8%, до рекордных 6,16 триллиона долларов, при этом экспорт поднялся на 5,9% и составил 3,577 триллиона долларов, а импорт возрос на 1,1%, до 2,585 триллиона, отметила таможня.
 
ЭкономикаМировая экономикаКИТАЙКНР
 
 
