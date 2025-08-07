https://1prime.ru/20250807/eksport-860414478.html

Кабмин повысил тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Правительство России увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до 1,8 миллиона тонн с 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина в четверг. "Правительство приняло решение увеличить объем квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов. Согласно подписанному постановлению, квота повысится на 300 тысяч тонн – с 1,5 миллиона тонн до 1,8 миллиона тонн. Дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минпромторг", - говорится в сообщении. В кабмине также отметили, что решение будет действовать до 31 декабря 2025 года. "Оно позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке", - добавили там. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну, напомнили в пресс-службе кабмина.

