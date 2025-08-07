https://1prime.ru/20250807/eksport-860414478.html
Кабмин повысил тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
Кабмин повысил тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов - 07.08.2025, ПРАЙМ
Кабмин повысил тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
Правительство России увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до 1,8 миллиона тонн с 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина в... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T10:01+0300
2025-08-07T10:01+0300
2025-08-07T10:01+0300
экономика
промышленность
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/82670/23/826702324_0:87:2500:1493_1920x0_80_0_0_8fd8a44b55ef50afe196b90cb2405f5d.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Правительство России увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до 1,8 миллиона тонн с 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина в четверг. "Правительство приняло решение увеличить объем квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов. Согласно подписанному постановлению, квота повысится на 300 тысяч тонн – с 1,5 миллиона тонн до 1,8 миллиона тонн. Дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минпромторг", - говорится в сообщении. В кабмине также отметили, что решение будет действовать до 31 декабря 2025 года. "Оно позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке", - добавили там. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну, напомнили в пресс-службе кабмина.
https://1prime.ru/20250805/med-860350883.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82670/23/826702324_198:0:2302:1578_1920x0_80_0_0_3c8b057515219c16367e32c68221c9f2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
промышленность, россия, минпромторг
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, Минпромторг
Кабмин повысил тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
Правительство России увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Правительство России увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до 1,8 миллиона тонн с 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина в четверг.
"Правительство приняло решение увеличить объем квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов. Согласно подписанному постановлению, квота повысится на 300 тысяч тонн – с 1,5 миллиона тонн до 1,8 миллиона тонн. Дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минпромторг", - говорится в сообщении.
В кабмине также отметили, что решение будет действовать до 31 декабря 2025 года.
"Оно позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке", - добавили там.
При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну, напомнили в пресс-службе кабмина.
FT: пошлины США на медь укрепят позиции Китая в сфере выплавки металла