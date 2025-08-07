Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Кабмин повысил тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/eksport-860414478.html
Кабмин повысил тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
Кабмин повысил тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов - 07.08.2025, ПРАЙМ
Кабмин повысил тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов
Правительство России увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до 1,8 миллиона тонн с 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина в... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T10:01+0300
2025-08-07T10:01+0300
экономика
промышленность
россия
минпромторг
https://cdnn.1prime.ru/img/82670/23/826702324_0:87:2500:1493_1920x0_80_0_0_8fd8a44b55ef50afe196b90cb2405f5d.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Правительство России увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до 1,8 миллиона тонн с 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина в четверг. "Правительство приняло решение увеличить объем квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов. Согласно подписанному постановлению, квота повысится на 300 тысяч тонн – с 1,5 миллиона тонн до 1,8 миллиона тонн. Дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минпромторг", - говорится в сообщении. В кабмине также отметили, что решение будет действовать до 31 декабря 2025 года. "Оно позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке", - добавили там. При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну, напомнили в пресс-службе кабмина.
https://1prime.ru/20250805/med-860350883.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82670/23/826702324_198:0:2302:1578_1920x0_80_0_0_3c8b057515219c16367e32c68221c9f2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
промышленность, россия, минпромторг
Экономика, Промышленность, РОССИЯ, Минпромторг
10:01 07.08.2025
 
Кабмин повысил тарифную квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

Правительство России увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРабочий металлургического комбината
Рабочий металлургического комбината - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Правительство России увеличило квоту на экспорт лома и отходов черных металлов до 1,8 миллиона тонн с 1,5 миллиона тонн, сообщила пресс-служба кабмина в четверг.
"Правительство приняло решение увеличить объем квоты на вывоз за пределы Евразийского экономического союза лома и отходов черных металлов. Согласно подписанному постановлению, квота повысится на 300 тысяч тонн – с 1,5 миллиона тонн до 1,8 миллиона тонн. Дополнительный объем квоты между участниками внешнеторговой деятельности распределит Минпромторг", - говорится в сообщении.
В кабмине также отметили, что решение будет действовать до 31 декабря 2025 года.
"Оно позволит участникам отрасли реализовать на внешнем рынке дополнительный объем сырья, не востребованный на внутреннем рынке", - добавили там.
При экспорте лома и отходов черных металлов в рамках квоты пошлина составляет 5%, но не менее 15 евро за тонну, сверх этого – 5%, но не менее 290 евро за тонну, напомнили в пресс-службе кабмина.
Медь
FT: пошлины США на медь укрепят позиции Китая в сфере выплавки металла
5 августа, 16:44
 
ЭкономикаПромышленностьРОССИЯМинпромторг
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала