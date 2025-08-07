https://1prime.ru/20250807/elektromobil-860430251.html

Названы частые причины возгорания электромобилей

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Прецедентов внезапного возгорания исправного электромобиля еще не было, проблемы возникают только в том случае, если в самом транспортном средстве вносились несанкционированные изменения или произошла перепаковка батареи, сообщили РИА Новости в компании-производителе зарядных станций Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). "Еще не было прецедентов, чтобы исправный электромобиль просто взял и загорелся... Проблемы с электромобилем в процессе зарядки сегодня могут возникнуть только в том случае, если в самом транспортном средстве вносились изменения и произошла перепаковка батареи", - говорится в сообщении. Гендиректор компании Андрей Гурленов, ссылаясь на данные Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, отметил, что вероятность пожара в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания в 20 раз выше, чем у электрокара. По его словам, особенно мала вероятность возгорания во время зарядки машины, так как в этот момент отслеживается температура контактов на каждом соединении. "Проблемы чаще всего возникали, если до этого люди вносили какие-либо изменения в электромобиль - "перепаки", либо батарея была негерметична из-за аварии ДТП и долгое время в нее попадала влага. Российские зарядные станции сегодня - это сложное технологическое оборудование с множеством точек мониторинга безопасности. При любом отклонении станция отключит питание, если сам автомобиль не сделает это раньше", - добавил он. Гурленов отметил, что Sitronics Electro, как и другие производители, оснащает зарядные станции системами контроля утечек тока, датчиками перегрева, решением по динамической балансировке мощности, что позволяет исключить возгорание, либо оплавление подводящих кабелей. Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) - российский оператор и производитель оборудования зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и программное обеспечение (ПО) для управления зарядными станциями.

