https://1prime.ru/20250807/elektromobil-860430251.html
Названы частые причины возгорания электромобилей
Названы частые причины возгорания электромобилей - 07.08.2025, ПРАЙМ
Названы частые причины возгорания электромобилей
Прецедентов внезапного возгорания исправного электромобиля еще не было, проблемы возникают только в том случае, если в самом транспортном средстве вносились... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T14:04+0300
2025-08-07T14:04+0300
2025-08-07T14:04+0300
электромобили
возгорание
причины
технологии
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/59/841425963_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_6ab3e39793f896949b62b7d0df90a962.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Прецедентов внезапного возгорания исправного электромобиля еще не было, проблемы возникают только в том случае, если в самом транспортном средстве вносились несанкционированные изменения или произошла перепаковка батареи, сообщили РИА Новости в компании-производителе зарядных станций Sitronics Electro (входит в Sitronics Group). "Еще не было прецедентов, чтобы исправный электромобиль просто взял и загорелся... Проблемы с электромобилем в процессе зарядки сегодня могут возникнуть только в том случае, если в самом транспортном средстве вносились изменения и произошла перепаковка батареи", - говорится в сообщении. Гендиректор компании Андрей Гурленов, ссылаясь на данные Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, отметил, что вероятность пожара в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания в 20 раз выше, чем у электрокара. По его словам, особенно мала вероятность возгорания во время зарядки машины, так как в этот момент отслеживается температура контактов на каждом соединении. "Проблемы чаще всего возникали, если до этого люди вносили какие-либо изменения в электромобиль - "перепаки", либо батарея была негерметична из-за аварии ДТП и долгое время в нее попадала влага. Российские зарядные станции сегодня - это сложное технологическое оборудование с множеством точек мониторинга безопасности. При любом отклонении станция отключит питание, если сам автомобиль не сделает это раньше", - добавил он. Гурленов отметил, что Sitronics Electro, как и другие производители, оснащает зарядные станции системами контроля утечек тока, датчиками перегрева, решением по динамической балансировке мощности, что позволяет исключить возгорание, либо оплавление подводящих кабелей. Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) - российский оператор и производитель оборудования зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и программное обеспечение (ПО) для управления зарядными станциями.
https://1prime.ru/20250807/rekord-860427897.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84142/59/841425963_120:0:2253:1600_1920x0_80_0_0_95bd8bb35294217ea6b13249aacf3d54.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
электромобили, возгорание, причины, технологии
электромобили, возгорание, причины, Технологии
Названы частые причины возгорания электромобилей
Sitronics Electro: электромобиль может загореться при несанкционированных изменениях
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Прецедентов внезапного возгорания исправного электромобиля еще не было, проблемы возникают только в том случае, если в самом транспортном средстве вносились несанкционированные изменения или произошла перепаковка батареи, сообщили РИА Новости в компании-производителе зарядных станций Sitronics Electro (входит в Sitronics Group).
"Еще не было прецедентов, чтобы исправный электромобиль просто взял и загорелся... Проблемы с электромобилем в процессе зарядки сегодня могут возникнуть только в том случае, если в самом транспортном средстве вносились изменения и произошла перепаковка батареи", - говорится в сообщении.
Гендиректор компании Андрей Гурленов, ссылаясь на данные Ассоциации производителей и операторов электрозарядных станций, отметил, что вероятность пожара в автомобилях с двигателем внутреннего сгорания в 20 раз выше, чем у электрокара. По его словам, особенно мала вероятность возгорания во время зарядки машины, так как в этот момент отслеживается температура контактов на каждом соединении.
"Проблемы чаще всего возникали, если до этого люди вносили какие-либо изменения в электромобиль - "перепаки", либо батарея была негерметична из-за аварии ДТП и долгое время в нее попадала влага. Российские зарядные станции сегодня - это сложное технологическое оборудование с множеством точек мониторинга безопасности. При любом отклонении станция отключит питание, если сам автомобиль не сделает это раньше", - добавил он.
Гурленов отметил, что Sitronics Electro, как и другие производители, оснащает зарядные станции системами контроля утечек тока, датчиками перегрева, решением по динамической балансировке мощности, что позволяет исключить возгорание, либо оплавление подводящих кабелей.
Sitronics Electro (входит в Sitronics Group) - российский оператор и производитель оборудования зарядной инфраструктуры. Оператор строит сеть зарядных станций для электротранспорта по всей стране, а также развивает приложение для водителей и программное обеспечение (ПО) для управления зарядными станциями.
Электромобиль с батареей Samsung установил новый рекорд Гиннеса