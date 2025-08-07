Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЕС нет настоящей политической дискуссии, заявила экс-глава МИД Австрии - 07.08.2025
В ЕС нет настоящей политической дискуссии, заявила экс-глава МИД Австрии
В ЕС нет настоящей политической дискуссии, заявила экс-глава МИД Австрии - 07.08.2025, ПРАЙМ
В ЕС нет настоящей политической дискуссии, заявила экс-глава МИД Австрии
Все ключевые решения в Евросоюзе принимают лишь пара стран, тогда как остальным просто надо соглашаться, в ЕС нет настоящей политической дискуссии, заявила в... | 07.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Все ключевые решения в Евросоюзе принимают лишь пара стран, тогда как остальным просто надо соглашаться, в ЕС нет настоящей политической дискуссии, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль. "Мы все знаем, что, когда нужно принять важное решение, Брюссель направит проект своего предложения в Париж, Берлин и, может быть, Рим, но на этом все. Остальные 25 (стран-участниц - ред.) просто должны согласиться, и такое происходит уже несколько десятков лет", - сказала она. Как отметила Кнайсль, основным "двигателем" ЕС является тандем Париж-Берлин, который, однако, как в прошлом, так и сейчас испытывает проблемы в отношениях. При этом она добавила, что сейчас повестка Евросоюза стала сильно идеологизированной, что видно в политике, экономике и культуре. "Там нет настоящего политического обсуждения, все стало очень идеологизированным. Экономика, энергетическая политика - все стало полем идеологической битвы. Речь больше не о рациональном принятии решений - что полезно, что соответствует закону. Или, говоря об энергетике, это область физики, химии, это техническая сфера. Но нет, она стала идеологическим вопросом, например покупать вам или нет газ из России", - подчеркнула Кнайсль.
06:20 07.08.2025
 
В ЕС нет настоящей политической дискуссии, заявила экс-глава МИД Австрии

Экс-глава МИД Австрии Кнайсль: в ЕС нет настоящей политической дискуссии

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Все ключевые решения в Евросоюзе принимают лишь пара стран, тогда как остальным просто надо соглашаться, в ЕС нет настоящей политической дискуссии, заявила в интервью РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Мы все знаем, что, когда нужно принять важное решение, Брюссель направит проект своего предложения в Париж, Берлин и, может быть, Рим, но на этом все. Остальные 25 (стран-участниц - ред.) просто должны согласиться, и такое происходит уже несколько десятков лет", - сказала она.
Как отметила Кнайсль, основным "двигателем" ЕС является тандем Париж-Берлин, который, однако, как в прошлом, так и сейчас испытывает проблемы в отношениях. При этом она добавила, что сейчас повестка Евросоюза стала сильно идеологизированной, что видно в политике, экономике и культуре.
"Там нет настоящего политического обсуждения, все стало очень идеологизированным. Экономика, энергетическая политика - все стало полем идеологической битвы. Речь больше не о рациональном принятии решений - что полезно, что соответствует закону. Или, говоря об энергетике, это область физики, химии, это техническая сфера. Но нет, она стала идеологическим вопросом, например покупать вам или нет газ из России", - подчеркнула Кнайсль.
 
