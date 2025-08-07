Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
ЕС из-за пошлин хочет снизить свою зависимость от условий США, пишут СМИ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Евросоюз на фоне американских пошлин хочет найти новые потребительские рынки, чтобы будущие президенты США не могли диктовать ему свои условия, передает агентство Блумберг. По данным агентства, официальные лица Евросоюза в частном порядке выражают свою злость из-за асимметричных требований президента США Дональда Трампа в рамках торговых сделок, а также из-за своей невозможности скооперироваться и дать ему отпор. "Ходят разговоры о поиске новых потребительских рынков в Азии, Африке и Латинской Америке, чтобы уменьшить силу будущих американских президентов для диктовки условий", - говорится в сообщении. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля достигли торговой сделки, согласно которой почти ко всему экспорту из ЕС в Штаты теперь будут применяться пошлинные ставки в размере 15%. Кроме того, Евросоюз обязался закупать у Соединенных Штатов СПГ, ядерное топливо и оружие. Трамп ранее, 12 июля, говорил, что Штаты введут 30-процентные пошлины на товары из Евросоюза с 1 августа, при этом ранее введенные секторальные тарифы останутся в силе. В его письме, адресованном главе Еврокомиссии, отмечалось, что США прибавят "это число" к своим 30-процентным пошлинам, если ЕС захочет повысить свои тарифы на американские товары. Фон дер Ляйен в тот же день сделала заявление, что ЕС продолжит переговоры с Соединенными Штатами, но готов с 1 августа ввести контрмеры в случае их провала.
сша, азия, африка, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, ес
Экономика, США, АЗИЯ, АФРИКА, Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляйен, ЕС
15:24 07.08.2025
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Заголовок открываемого материала