Фондовые индексы Европы преимущественно выросли

2025-08-07T20:05+0300

Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга преимущественно в плюсе на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов.

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга преимущественно в плюсе на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,69% - до 9 100,77 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,97% - до 7 709,32 пункта, немецкий DAX - на 1,12%, до 24 192,5 пункта. "Я думаю, можно с уверенностью сказать, что влияние рыночных факторов на прибыль компаний в этом квартале было негативным, но не таким плохим, как ожидалось", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика BNP Paribas Asset Management Дэниеля Морриса (Daniel Morris). Акции немецкого промышленного концерна Siemens AG выросли в цене на 3,7%. Ранее компания объявила о росте чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2024-2025 финансового года на 24% в годовом выражении - до 8,55 миллиарда евро. При этом разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 10,06 евро против 8 евро годом ранее. Бумаги одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG подорожали на 3,72% после выхода отчетности. Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия выросла на 7,9% в годовом выражении - до 1,1 миллиарда евро. Помимо этого, участники рынка обратили внимание на макростатистику по региону. Так, Банк Англии повысил прогноз инфляции в Великобритании на текущий год - до 3,75% с 3,25%, ожидавшихся в мае, следует из пресс-релиза регулятора. На следующий год ожидания были также повышены - теперь рост индекса потребительских цен в стране ожидается на уровне 2,5%, а не 2%, как прогнозировалось ранее.

