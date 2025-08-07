Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовые индексы Европы преимущественно выросли - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/evropa-860446456.html
Фондовые индексы Европы преимущественно выросли
Фондовые индексы Европы преимущественно выросли - 07.08.2025, ПРАЙМ
Фондовые индексы Европы преимущественно выросли
Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга преимущественно в плюсе на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T20:05+0300
2025-08-07T20:05+0300
экономика
европа
фондовые индексы
рост
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/22/841352218_0:134:2560:1574_1920x0_80_0_0_65dae96851ce4379d98bae6cad96d3b9.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга преимущественно в плюсе на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов. По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,69% - до 9 100,77 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,97% - до 7 709,32 пункта, немецкий DAX - на 1,12%, до 24 192,5 пункта. "Я думаю, можно с уверенностью сказать, что влияние рыночных факторов на прибыль компаний в этом квартале было негативным, но не таким плохим, как ожидалось", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика BNP Paribas Asset Management Дэниеля Морриса (Daniel Morris). Акции немецкого промышленного концерна Siemens AG выросли в цене на 3,7%. Ранее компания объявила о росте чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2024-2025 финансового года на 24% в годовом выражении - до 8,55 миллиарда евро. При этом разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 10,06 евро против 8 евро годом ранее. Бумаги одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG подорожали на 3,72% после выхода отчетности. Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия выросла на 7,9% в годовом выражении - до 1,1 миллиарда евро. Помимо этого, участники рынка обратили внимание на макростатистику по региону. Так, Банк Англии повысил прогноз инфляции в Великобритании на текущий год - до 3,75% с 3,25%, ожидавшихся в мае, следует из пресс-релиза регулятора. На следующий год ожидания были также повышены - теперь рост индекса потребительских цен в стране ожидается на уровне 2,5%, а не 2%, как прогнозировалось ранее.
https://1prime.ru/20250806/evropa-860380695.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/22/841352218_142:0:2418:1707_1920x0_80_0_0_7f41d8b9a869fc15e5639095a3aa18fe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, фондовые индексы, рост
Экономика, ЕВРОПА, фондовые индексы, рост
20:05 07.08.2025
 
Фондовые индексы Европы преимущественно выросли

Фондовые индексы Европы завершили торги четверга преимущественно в плюсе на ряде факторов

CC BY-SA 4.0 / Ank Kumar / Frankfurt Borse/cropped image/Франкфуртская фондовая биржа, Германия
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
CC BY-SA 4.0 / Ank Kumar / Frankfurt Borse/cropped image/
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга преимущественно в плюсе на ряде факторов, свидетельствуют данные торгов.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 снизился на 0,69% - до 9 100,77 пункта, французский CAC 40 вырос на 0,97% - до 7 709,32 пункта, немецкий DAX - на 1,12%, до 24 192,5 пункта.
"Я думаю, можно с уверенностью сказать, что влияние рыночных факторов на прибыль компаний в этом квартале было негативным, но не таким плохим, как ожидалось", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика BNP Paribas Asset Management Дэниеля Морриса (Daniel Morris).
Акции немецкого промышленного концерна Siemens AG выросли в цене на 3,7%. Ранее компания объявила о росте чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2024-2025 финансового года на 24% в годовом выражении - до 8,55 миллиарда евро. При этом разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 10,06 евро против 8 евро годом ранее.
Бумаги одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG подорожали на 3,72% после выхода отчетности. Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия выросла на 7,9% в годовом выражении - до 1,1 миллиарда евро.
Помимо этого, участники рынка обратили внимание на макростатистику по региону. Так, Банк Англии повысил прогноз инфляции в Великобритании на текущий год - до 3,75% с 3,25%, ожидавшихся в мае, следует из пресс-релиза регулятора.
На следующий год ожидания были также повышены - теперь рост индекса потребительских цен в стране ожидается на уровне 2,5%, а не 2%, как прогнозировалось ранее.
Франкфуртская фондовая биржа, Германия - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
Фондовые индексы Европы растут в среду днем
Вчера, 13:10
 
ЭкономикаЕВРОПАфондовые индексырост
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала