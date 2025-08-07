Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Страны ЕС склоняются к высылке просителей убежища за его пределы - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250807/evrosoyuz-860417003.html
Страны ЕС склоняются к высылке просителей убежища за его пределы
Страны ЕС склоняются к высылке просителей убежища за его пределы - 07.08.2025, ПРАЙМ
Страны ЕС склоняются к высылке просителей убежища за его пределы
Германия, Франция, Польша и Италия склоняются к тому, чтобы организовать схему высылки просителей убежища за пределы ЕС, наподобие той, которая предлагалась в... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T10:42+0300
2025-08-07T10:42+0300
политика
ес
миграция
незаконная миграция
германия
франция
польша
италия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_0:120:3213:1927_1920x0_80_0_0_09363f3d1280c932395b5ad634008846.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Германия, Франция, Польша и Италия склоняются к тому, чтобы организовать схему высылки просителей убежища за пределы ЕС, наподобие той, которая предлагалась в Великобритании, заявил министр иммиграции и интеграции Дании Коре Дибвад Бек. Правительство Великобритании 6 июля 2024 года сообщило об отказе от планов по высылке нелегалов в Руанду и о намерении создать особое командование для борьбы с незаконной миграцией. Газета Financial Times в июле этого года сообщала, что Евросоюз изучает возможность "аутсорсинга" размещения новых прибывающих беженцев и привлечения для участия в инициативе не входящих в ЕС государств. "Сейчас, когда я встречаюсь с коллегами из больших стран-членов, таких как Германия, Франция, Польша, Италия... (я вижу – ред.) очень сильную поддержку того, чтобы реализовать (эти планы – ред.)", - заявил датский министр газете Financial Times. Среди всего населения Евросоюза по итогам 2024 года доля иностранцев и людей без гражданства выросла до максимальных за как минимум 10 лет 9,6% при общем росте населения ЕС до рекордных 449,3 миллиона человек, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
https://1prime.ru/20250806/udobreniya-860378074.html
германия
франция
польша
италия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/12/859673814_240:0:2971:2048_1920x0_80_0_0_327f2db15e09fec0eb07a16014aa0c74.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ес, миграция, незаконная миграция, германия, франция, польша, италия
Политика, ЕС, миграция, незаконная миграция, ГЕРМАНИЯ, ФРАНЦИЯ, ПОЛЬША, ИТАЛИЯ
10:42 07.08.2025
 
Страны ЕС склоняются к высылке просителей убежища за его пределы

Бек: ФРГ, Франция, Польша и Италия склоняются к высылке просителей убежища за пределы ЕС

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Германия, Франция, Польша и Италия склоняются к тому, чтобы организовать схему высылки просителей убежища за пределы ЕС, наподобие той, которая предлагалась в Великобритании, заявил министр иммиграции и интеграции Дании Коре Дибвад Бек.
Правительство Великобритании 6 июля 2024 года сообщило об отказе от планов по высылке нелегалов в Руанду и о намерении создать особое командование для борьбы с незаконной миграцией. Газета Financial Times в июле этого года сообщала, что Евросоюз изучает возможность "аутсорсинга" размещения новых прибывающих беженцев и привлечения для участия в инициативе не входящих в ЕС государств.
"Сейчас, когда я встречаюсь с коллегами из больших стран-членов, таких как Германия, Франция, Польша, Италия... (я вижу – ред.) очень сильную поддержку того, чтобы реализовать (эти планы – ред.)", - заявил датский министр газете Financial Times.
Среди всего населения Евросоюза по итогам 2024 года доля иностранцев и людей без гражданства выросла до максимальных за как минимум 10 лет 9,6% при общем росте населения ЕС до рекордных 449,3 миллиона человек, следует из анализа РИА Новости данных Евростата.
Мешки с минеральным удобрением - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
ЕС отменит пошлины на некоторые американские удобрения, пишут СМИ
Вчера, 12:03
 
ПолитикаЕСмиграциянезаконная миграцияГЕРМАНИЯФРАНЦИЯПОЛЬШАИТАЛИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала