"Главная жертва": в Британии предрекли конец Евросоюза

07.08.2025

2025-08-07T10:55+0300

2025-08-07T10:55+0300

2025-08-07T10:55+0300

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Страны ЕС стали жертвами собственной политики, говорится в материале британского издания Telegraph."Все четыре столпа экономической стратегии ЕС и великодержавного проекта рухнули и лежат в руинах. Упали все костяшки домино", - говорится в материале издания.Согласно изданию, Европа передала энергобезопасность в руки России, оборону — США, а промышленные цепочки поставок — Китаю. События последних пяти лет обнажили роковые просчеты европейских элит, десятилетиями действовавших в условиях самоуспокоенности.Но проблемы на этом не заканчиваются. ЕС десятилетиями перекладывал формирование совокупного спроса на другие страны, полагаясь на глобальную торговую систему, которая держалась на американской мощи и готовности Европы поглощать неограниченный импорт. Вместо создания собственного устойчивого спроса ЕС зависел от дефицитных экономик, в первую очередь — США.Брексит стал еще одним симптомом кризиса. Даже до референдума 2016 года еврозона фактически эксплуатировала британскую экономику, доведя ее дефицит текущего счета до 7% ВВП — худшего показателя за 300 лет. Независимо от итогов голосования, такой курс был обречен на провал.Теперь, после встречи в Тернбери (где Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен обсуждали будущее трансатлантических отношений), Европа стоит на пороге кардинальных перемен. Как заявил Кристоф Шильц из Die Welt, "этому ЕС пришел конец" — бюрократическая олигархия довела экономику и институты Союза до критической точки.Вопрос теперь в том, сможет ли Европа найти новый путь или окончательно потеряет свою роль на мировой арене, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

