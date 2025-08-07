https://1prime.ru/20250807/evrosoyuz-860417269.html
"Главная жертва": в Британии предрекли конец Евросоюза
"Главная жертва": в Британии предрекли конец Евросоюза - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Главная жертва": в Британии предрекли конец Евросоюза
Страны ЕС стали жертвами собственной политики, говорится в материале британского издания Telegraph.
2025-08-07T10:55+0300
2025-08-07T10:55+0300
2025-08-07T10:55+0300
экономика
ес
великобритания
https://cdnn.1prime.ru/img/76338/40/763384076_0:207:3872:2385_1920x0_80_0_0_eb8843531dddbcd9d29cc4e8bd9f96bc.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Страны ЕС стали жертвами собственной политики, говорится в материале британского издания Telegraph."Все четыре столпа экономической стратегии ЕС и великодержавного проекта рухнули и лежат в руинах. Упали все костяшки домино", - говорится в материале издания.Согласно изданию, Европа передала энергобезопасность в руки России, оборону — США, а промышленные цепочки поставок — Китаю. События последних пяти лет обнажили роковые просчеты европейских элит, десятилетиями действовавших в условиях самоуспокоенности.Но проблемы на этом не заканчиваются. ЕС десятилетиями перекладывал формирование совокупного спроса на другие страны, полагаясь на глобальную торговую систему, которая держалась на американской мощи и готовности Европы поглощать неограниченный импорт. Вместо создания собственного устойчивого спроса ЕС зависел от дефицитных экономик, в первую очередь — США.Брексит стал еще одним симптомом кризиса. Даже до референдума 2016 года еврозона фактически эксплуатировала британскую экономику, доведя ее дефицит текущего счета до 7% ВВП — худшего показателя за 300 лет. Независимо от итогов голосования, такой курс был обречен на провал.Теперь, после встречи в Тернбери (где Дональд Трамп и Урсула фон дер Ляйен обсуждали будущее трансатлантических отношений), Европа стоит на пороге кардинальных перемен. Как заявил Кристоф Шильц из Die Welt, "этому ЕС пришел конец" — бюрократическая олигархия довела экономику и институты Союза до критической точки.Вопрос теперь в том, сможет ли Европа найти новый путь или окончательно потеряет свою роль на мировой арене, заключили в издании.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20250807/armiya-860392800.html
великобритания
ес, великобритания
Экономика, ЕС, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Главная жертва": в Британии предрекли конец Евросоюза
Telegraph: ЕС стал главной жертвой собственной политики
