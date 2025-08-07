Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен между региональными органами власти и бизнесом, которая истечет в мае 2026 года, до 31 декабря 2029 года, сообщило ведомство. "ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен. Речь идет о временных ценовых соглашениях между региональными органами власти и хозяйствующими субъектами, заключаемых в рамках постановления правительства РФ №662... В связи с тем, что срок действия постановления правительства РФ №662 истекает в мае 2026 года, ФАС России предлагает продлить его до 31 декабря 2029 года", - говорится в сообщении. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Практика показывает, что в регионах, где действуют соглашения, наблюдается положительный эффект в сравнении динамики цен с регионами, в которых они не заключались, отмечает ФАС. Согласно данным ведомства, по состоянию на август 2025 года такие соглашения действуют в 70 регионах страны с участием 259 производителей, 63 оптовых организаций, 13 098 организаций торговли, 161 аптечной сети и 3 сетей автозаправочных станций.
11:01 07.08.2025
 
ФАС предложила продлить соглашение о стабилизации цен в регионах

ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России
Табличка на здании Федеральной антимонопольной службы России - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен между региональными органами власти и бизнесом, которая истечет в мае 2026 года, до 31 декабря 2029 года, сообщило ведомство.
"ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен. Речь идет о временных ценовых соглашениях между региональными органами власти и хозяйствующими субъектами, заключаемых в рамках постановления правительства РФ №662... В связи с тем, что срок действия постановления правительства РФ №662 истекает в мае 2026 года, ФАС России предлагает продлить его до 31 декабря 2029 года", - говорится в сообщении.
Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов.
Практика показывает, что в регионах, где действуют соглашения, наблюдается положительный эффект в сравнении динамики цен с регионами, в которых они не заключались, отмечает ФАС. Согласно данным ведомства, по состоянию на август 2025 года такие соглашения действуют в 70 регионах страны с участием 259 производителей, 63 оптовых организаций, 13 098 организаций торговли, 161 аптечной сети и 3 сетей автозаправочных станций.
ФАС признала ненадлежащей рекламу "МТС банка"
Вчера, 15:33
