ФАС предложила продлить соглашение о стабилизации цен в регионах

ФАС предложила продлить соглашение о стабилизации цен в регионах - 07.08.2025, ПРАЙМ

ФАС предложила продлить соглашение о стабилизации цен в регионах

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен между региональными органами власти и... | 07.08.2025, ПРАЙМ

экономика

россия

фас рф

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен между региональными органами власти и бизнесом, которая истечет в мае 2026 года, до 31 декабря 2029 года, сообщило ведомство. "ФАС предлагает продлить возможность заключения соглашений о стабилизации цен. Речь идет о временных ценовых соглашениях между региональными органами власти и хозяйствующими субъектами, заключаемых в рамках постановления правительства РФ №662... В связи с тем, что срок действия постановления правительства РФ №662 истекает в мае 2026 года, ФАС России предлагает продлить его до 31 декабря 2029 года", - говорится в сообщении. Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на официальном портале проектов нормативных правовых актов. Практика показывает, что в регионах, где действуют соглашения, наблюдается положительный эффект в сравнении динамики цен с регионами, в которых они не заключались, отмечает ФАС. Согласно данным ведомства, по состоянию на август 2025 года такие соглашения действуют в 70 регионах страны с участием 259 производителей, 63 оптовых организаций, 13 098 организаций торговли, 161 аптечной сети и 3 сетей автозаправочных станций.

