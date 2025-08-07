https://1prime.ru/20250807/finlyandiya-860419660.html

Финляндия предложила сократить госрасходы на 900 миллионов евро

Финляндия предложила сократить госрасходы на 900 миллионов евро - 07.08.2025, ПРАЙМ

Финляндия предложила сократить госрасходы на 900 миллионов евро

Министр финансов Финляндии Риикка Пурра предложила очередные меры по корректировке государственных финансов, предполагающие сокращение расходов почти на 900... | 07.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Министр финансов Финляндии Риикка Пурра предложила очередные меры по корректировке государственных финансов, предполагающие сокращение расходов почти на 900 миллионов евро в 2026 году для сокращения дефицита бюджета и замедления роста госдолга, сообщает минфин республики. "Ситуация с государственными финансами продолжила ухудшаться с весны. В июле наш кредитный рейтинг был понижен, и теперь, похоже, долг невозможно взять под контроль без дополнительной корректировки в размере не менее одного миллиарда евро", - приводятся слова Пурры в сообщении министерства финансов. Согласно представленному министерством документу, расходы бюджета в 2026 году предлагается сократить почти на 900 миллионов евро. Министр добавила, что не намерена повышать налоги или сокращать важные государственные расходы. Среди представленных мер - сокращение расходов на интеграцию иммигрантов, на помощь развивающимся странам, финансирование общественных организаций и субсидии бизнесу. Минфин также планирует упразднить управление образования и прекратить прием беженцев по квотам ООН. Согласно опубликованному в июне прогнозу ведомства, без дальнейших мер по корректировке бюджета государственный долг к 2029 году превысит 90% ВВП. Предлагаемый проект бюджета на 2026 год составляет 89,6 миллиарда евро расходов с дефицитом в 9,9 миллиарда. Правительство обсудит его в сентябре, после чего он будет передан парламенту. В 2024 году правительство Финляндии в целях корректировки государственных финансов согласовало сокращение дефицита бюджета с 12,9 миллиарда евро до 6,9 миллиарда евро к 2028 году. Для решения этой задачи кабмин, в частности, повысил НДС с 24% до 25,5%. НДС в Финляндии стал вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе, уступая лишь Венгрии с ее 27%.

