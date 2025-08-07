Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финляндия предложила сократить госрасходы на 900 миллионов евро - 07.08.2025
Финляндия предложила сократить госрасходы на 900 миллионов евро
Финляндия предложила сократить госрасходы на 900 миллионов евро - 07.08.2025, ПРАЙМ
Финляндия предложила сократить госрасходы на 900 миллионов евро
Министр финансов Финляндии Риикка Пурра предложила очередные меры по корректировке государственных финансов, предполагающие сокращение расходов почти на 900... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T11:47+0300
2025-08-07T11:47+0300
экономика
финансы
финляндия
европа
венгрия
минфин
оон
https://cdnn.1prime.ru/img/76240/87/762408769_0:136:1024:712_1920x0_80_0_0_6961d2b2a954c1443fe596fb28f78038.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Министр финансов Финляндии Риикка Пурра предложила очередные меры по корректировке государственных финансов, предполагающие сокращение расходов почти на 900 миллионов евро в 2026 году для сокращения дефицита бюджета и замедления роста госдолга, сообщает минфин республики. "Ситуация с государственными финансами продолжила ухудшаться с весны. В июле наш кредитный рейтинг был понижен, и теперь, похоже, долг невозможно взять под контроль без дополнительной корректировки в размере не менее одного миллиарда евро", - приводятся слова Пурры в сообщении министерства финансов. Согласно представленному министерством документу, расходы бюджета в 2026 году предлагается сократить почти на 900 миллионов евро. Министр добавила, что не намерена повышать налоги или сокращать важные государственные расходы. Среди представленных мер - сокращение расходов на интеграцию иммигрантов, на помощь развивающимся странам, финансирование общественных организаций и субсидии бизнесу. Минфин также планирует упразднить управление образования и прекратить прием беженцев по квотам ООН. Согласно опубликованному в июне прогнозу ведомства, без дальнейших мер по корректировке бюджета государственный долг к 2029 году превысит 90% ВВП. Предлагаемый проект бюджета на 2026 год составляет 89,6 миллиарда евро расходов с дефицитом в 9,9 миллиарда. Правительство обсудит его в сентябре, после чего он будет передан парламенту. В 2024 году правительство Финляндии в целях корректировки государственных финансов согласовало сокращение дефицита бюджета с 12,9 миллиарда евро до 6,9 миллиарда евро к 2028 году. Для решения этой задачи кабмин, в частности, повысил НДС с 24% до 25,5%. НДС в Финляндии стал вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе, уступая лишь Венгрии с ее 27%.
11:47 07.08.2025
 
Финляндия предложила сократить госрасходы на 900 миллионов евро

Глава Минфина Финляндии Пурра предложила сократить расходы почти на 900 млн евро

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Министр финансов Финляндии Риикка Пурра предложила очередные меры по корректировке государственных финансов, предполагающие сокращение расходов почти на 900 миллионов евро в 2026 году для сокращения дефицита бюджета и замедления роста госдолга, сообщает минфин республики.
"Ситуация с государственными финансами продолжила ухудшаться с весны. В июле наш кредитный рейтинг был понижен, и теперь, похоже, долг невозможно взять под контроль без дополнительной корректировки в размере не менее одного миллиарда евро", - приводятся слова Пурры в сообщении министерства финансов.
Согласно представленному министерством документу, расходы бюджета в 2026 году предлагается сократить почти на 900 миллионов евро. Министр добавила, что не намерена повышать налоги или сокращать важные государственные расходы. Среди представленных мер - сокращение расходов на интеграцию иммигрантов, на помощь развивающимся странам, финансирование общественных организаций и субсидии бизнесу. Минфин также планирует упразднить управление образования и прекратить прием беженцев по квотам ООН.
Согласно опубликованному в июне прогнозу ведомства, без дальнейших мер по корректировке бюджета государственный долг к 2029 году превысит 90% ВВП.
Предлагаемый проект бюджета на 2026 год составляет 89,6 миллиарда евро расходов с дефицитом в 9,9 миллиарда. Правительство обсудит его в сентябре, после чего он будет передан парламенту.
В 2024 году правительство Финляндии в целях корректировки государственных финансов согласовало сокращение дефицита бюджета с 12,9 миллиарда евро до 6,9 миллиарда евро к 2028 году. Для решения этой задачи кабмин, в частности, повысил НДС с 24% до 25,5%. НДС в Финляндии стал вторым самым высоким уровнем налога на добавленную стоимость в Европе, уступая лишь Венгрии с ее 27%.
