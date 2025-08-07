Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финны накопили на банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро - 07.08.2025, ПРАЙМ
Финны накопили на банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро
Финны накопили на банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро - 07.08.2025, ПРАЙМ
Финны накопили на банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро
Жители Финляндии накопили на своих банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро из-за страха перед безработицей и неуверенности в собственном финансовом... | 07.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Жители Финляндии накопили на своих банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро из-за страха перед безработицей и неуверенности в собственном финансовом положении в будущем, сообщает газета Helsingin Sanomat. "Финские домохозяйства сейчас рекордными темпами откладывают деньги на банковские счета из-за страха перед безработицей", - говорится в сообщении. Согласно статистике Банка Финляндии, которую приводит издание, объем вкладов домохозяйств к концу июня вырос до рекордных 114,7 миллиарда евро. По мнению экономиста одного из ведущих банков Северной Европы Danske Bank Кайсы Кивипелто, слова которой приводит газета, такие показатели отражают осторожность и нерешительность потребителей в отношении траты денег. "Уверенность потребителей в собственном финансовом положении и его перспективах в будущем не очень высока. Неуверенность заставляет домохозяйства копить сбережения и не принимать важные решения о покупках", - приводит слова Кивипелто издание. По ее словам, многие боятся потерять работу, поскольку летом рынок труда был слабым. Как уточняет издание, уровень безработицы в июне вырос до 9,3%, достигнув самого высокого уровня за девять лет.
финансы, финляндия, северная европа
Экономика, Финансы, ФИНЛЯНДИЯ, СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА
15:32 07.08.2025
 
Финны накопили на банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро

Helsingin Sanomat: финны накопили на банковских счетах рекордные 114 млрд евро

Флаг Финляндии, Хельсинки
Флаг Финляндии, Хельсинки - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
CC BY-SA 2.0 / Miquel Frontera / La roda de fira de Helsinki
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Жители Финляндии накопили на своих банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро из-за страха перед безработицей и неуверенности в собственном финансовом положении в будущем, сообщает газета Helsingin Sanomat.
"Финские домохозяйства сейчас рекордными темпами откладывают деньги на банковские счета из-за страха перед безработицей", - говорится в сообщении.
Согласно статистике Банка Финляндии, которую приводит издание, объем вкладов домохозяйств к концу июня вырос до рекордных 114,7 миллиарда евро.
По мнению экономиста одного из ведущих банков Северной Европы Danske Bank Кайсы Кивипелто, слова которой приводит газета, такие показатели отражают осторожность и нерешительность потребителей в отношении траты денег.
"Уверенность потребителей в собственном финансовом положении и его перспективах в будущем не очень высока. Неуверенность заставляет домохозяйства копить сбережения и не принимать важные решения о покупках", - приводит слова Кивипелто издание.
По ее словам, многие боятся потерять работу, поскольку летом рынок труда был слабым. Как уточняет издание, уровень безработицы в июне вырос до 9,3%, достигнув самого высокого уровня за девять лет.
Флаг Финляндии
Финляндия предложила сократить госрасходы на 900 миллионов евро
11:47
 
Экономика Финансы ФИНЛЯНДИЯ СЕВЕРНАЯ ЕВРОПА
 
 
