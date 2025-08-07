https://1prime.ru/20250807/finlyandiya-860436830.html

Финны накопили на банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро

Финны накопили на банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро - 07.08.2025, ПРАЙМ

Финны накопили на банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро

Жители Финляндии накопили на своих банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро из-за страха перед безработицей и неуверенности в собственном финансовом... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T15:32+0300

2025-08-07T15:32+0300

2025-08-07T15:32+0300

экономика

финансы

финляндия

северная европа

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/01/841260118_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_203b6afb374d77d545228fc2a6eef2ab.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Жители Финляндии накопили на своих банковских счетах рекордные 114 миллиардов евро из-за страха перед безработицей и неуверенности в собственном финансовом положении в будущем, сообщает газета Helsingin Sanomat. "Финские домохозяйства сейчас рекордными темпами откладывают деньги на банковские счета из-за страха перед безработицей", - говорится в сообщении. Согласно статистике Банка Финляндии, которую приводит издание, объем вкладов домохозяйств к концу июня вырос до рекордных 114,7 миллиарда евро. По мнению экономиста одного из ведущих банков Северной Европы Danske Bank Кайсы Кивипелто, слова которой приводит газета, такие показатели отражают осторожность и нерешительность потребителей в отношении траты денег. "Уверенность потребителей в собственном финансовом положении и его перспективах в будущем не очень высока. Неуверенность заставляет домохозяйства копить сбережения и не принимать важные решения о покупках", - приводит слова Кивипелто издание. По ее словам, многие боятся потерять работу, поскольку летом рынок труда был слабым. Как уточняет издание, уровень безработицы в июне вырос до 9,3%, достигнув самого высокого уровня за девять лет.

https://1prime.ru/20250807/finlyandiya-860419660.html

финляндия

северная европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, финляндия, северная европа