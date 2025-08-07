Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Совет директоров "Фосагро" выдал рекомендации по размеру дивидендов - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/fosagro-860445692.html
Совет директоров "Фосагро" выдал рекомендации по размеру дивидендов
Совет директоров "Фосагро" выдал рекомендации по размеру дивидендов - 07.08.2025, ПРАЙМ
Совет директоров "Фосагро" выдал рекомендации по размеру дивидендов
Совет директоров "Фосагро" рекомендовал собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по итогам первого полугодия 2025 года из расчета 387 рублей на акцию,... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T19:49+0300
2025-08-07T19:50+0300
экономика
фосагро
совет директоров
рекомендации
дивиденды
https://cdnn.1prime.ru/img/83782/84/837828428_2:0:745:418_1920x0_80_0_0_1d9f9c7c63a841d72e09beb511a197bc.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Фосагро" рекомендовал собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по итогам первого полугодия 2025 года из расчета 387 рублей на акцию, говорится в сообщении компании. "Совет рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам шести месяцев 2025 года в размере 387 рублей на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении. Годовое собрание акционеров "Фосагро" состоится 11 сентября в заочной форме, также сообщила компания. Датой закрытия реестра для получения дивидендов совет директоров рекомендовал установить 1 октября.
https://1prime.ru/20250730/pobeda-860126073.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83782/84/837828428_95:0:652:418_1920x0_80_0_0_1142f5cd1cbb202e7766738bd9ec56ee.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
фосагро, совет директоров, рекомендации, дивиденды
Экономика, Фосагро, совет директоров, рекомендации, дивиденды
19:49 07.08.2025 (обновлено: 19:50 07.08.2025)
 
Совет директоров "Фосагро" выдал рекомендации по размеру дивидендов

Совет директоров "Фосагро" рекомендовал дивиденды в размере 387 рублей на акцию

© Сайт Эксперт"Фосагро"
Фосагро
© Сайт Эксперт
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Фосагро" рекомендовал собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по итогам первого полугодия 2025 года из расчета 387 рублей на акцию, говорится в сообщении компании.
"Совет рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам шести месяцев 2025 года в размере 387 рублей на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении.
Годовое собрание акционеров "Фосагро" состоится 11 сентября в заочной форме, также сообщила компания.
Датой закрытия реестра для получения дивидендов совет директоров рекомендовал установить 1 октября.
Самолет российской авиакомпании Победа - ПРАЙМ, 1920, 30.07.2025
"Победа" выплатила "Аэрофлоту" дивиденды в десять миллиардов рублей
30 июля, 16:23
 
ЭкономикаФосагросовет директороврекомендациидивиденды
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала