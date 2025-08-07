https://1prime.ru/20250807/fosagro-860445692.html

Совет директоров "Фосагро" выдал рекомендации по размеру дивидендов

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Совет директоров "Фосагро" рекомендовал собранию акционеров утвердить дивидендные выплаты по итогам первого полугодия 2025 года из расчета 387 рублей на акцию, говорится в сообщении компании. "Совет рекомендовал общему собранию акционеров утвердить выплату дивидендов по результатам шести месяцев 2025 года в размере 387 рублей на одну обыкновенную акцию", - сказано в сообщении. Годовое собрание акционеров "Фосагро" состоится 11 сентября в заочной форме, также сообщила компания. Датой закрытия реестра для получения дивидендов совет директоров рекомендовал установить 1 октября.

