https://1prime.ru/20250807/fosagro-860446056.html
В "Фосагро" раскрыли прогноз по росту производства до 2030 года
В "Фосагро" раскрыли прогноз по росту производства до 2030 года - 07.08.2025, ПРАЙМ
В "Фосагро" раскрыли прогноз по росту производства до 2030 года
"Фосагро" ожидает рост производства к 2030 году на 16% от уровня 2024 года, до 13,7 миллиона тонн в год, следует из сообщения компании по итогам заседания... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T19:56+0300
2025-08-07T19:56+0300
2025-08-07T19:58+0300
фосагро
производство
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75152/53/751525304_0:25:484:297_1920x0_80_0_0_f0b375ea853f89bf173a9fb7e31ff9aa.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. "Фосагро" ожидает рост производства к 2030 году на 16% от уровня 2024 года, до 13,7 миллиона тонн в год, следует из сообщения компании по итогам заседания совета директоров. "В результате мер, предложенных в стратегии, компания ожидает рост производства на 16% от уровня 2024 года – до 13,7 миллиона тонн в год к 2030 году", - говорится сообщении. Отмечается, что новая стратегия развития "Фосагро" приходит на смену стратегии развития до 2025 года, принятой советом директоров в марте 2019 года.Как сообщается, в первом полугодии 2025 года компания нарастила выпуск агрохимической продукции на 4% - до 6,12 миллиона тонн, в среднем производство ежегодно растет на 4-5%, следует из сообщения компании.
https://1prime.ru/20250704/udobreniya-859189362.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75152/53/751525304_28:0:456:321_1920x0_80_0_0_0aa5b3ff1408bea0a8c2f30c2ef903b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, производство, прогноз
Фосагро, производство, прогноз
В "Фосагро" раскрыли прогноз по росту производства до 2030 года
"Фосагро" ожидает рост производства к 2030 году на 16% от уровня 2024 года
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. "Фосагро" ожидает рост производства к 2030 году на 16% от уровня 2024 года, до 13,7 миллиона тонн в год, следует из сообщения компании по итогам заседания совета директоров.
"В результате мер, предложенных в стратегии, компания ожидает рост производства на 16% от уровня 2024 года – до 13,7 миллиона тонн в год к 2030 году", - говорится сообщении.
Отмечается, что новая стратегия развития "Фосагро" приходит на смену стратегии развития до 2025 года, принятой советом директоров в марте 2019 года.
Как сообщается, в первом полугодии 2025 года компания нарастила выпуск агрохимической продукции на 4% - до 6,12 миллиона тонн, в среднем производство ежегодно растет на 4-5%, следует из сообщения компании.
В "Фосагро" оценили последствия санкций ЕС на российские удобрения