В "Фосагро" раскрыли прогноз по росту производства до 2030 года - 07.08.2025
https://1prime.ru/20250807/fosagro-860446056.html
В "Фосагро" раскрыли прогноз по росту производства до 2030 года
В "Фосагро" раскрыли прогноз по росту производства до 2030 года - 07.08.2025, ПРАЙМ
В "Фосагро" раскрыли прогноз по росту производства до 2030 года
"Фосагро" ожидает рост производства к 2030 году на 16% от уровня 2024 года, до 13,7 миллиона тонн в год, следует из сообщения компании по итогам заседания... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T19:56+0300
2025-08-07T19:58+0300
фосагро
производство
прогноз
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75152/53/751525304_0:25:484:297_1920x0_80_0_0_f0b375ea853f89bf173a9fb7e31ff9aa.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. "Фосагро" ожидает рост производства к 2030 году на 16% от уровня 2024 года, до 13,7 миллиона тонн в год, следует из сообщения компании по итогам заседания совета директоров. "В результате мер, предложенных в стратегии, компания ожидает рост производства на 16% от уровня 2024 года – до 13,7 миллиона тонн в год к 2030 году", - говорится сообщении. Отмечается, что новая стратегия развития "Фосагро" приходит на смену стратегии развития до 2025 года, принятой советом директоров в марте 2019 года.Как сообщается, в первом полугодии 2025 года компания нарастила выпуск агрохимической продукции на 4% - до 6,12 миллиона тонн, в среднем производство ежегодно растет на 4-5%, следует из сообщения компании.
https://1prime.ru/20250704/udobreniya-859189362.html
Новости
ru-RU
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75152/53/751525304_28:0:456:321_1920x0_80_0_0_0aa5b3ff1408bea0a8c2f30c2ef903b4.jpg
1920
1920
true
фосагро, производство, прогноз
Фосагро, производство, прогноз
19:56 07.08.2025 (обновлено: 19:58 07.08.2025)
 
В "Фосагро" раскрыли прогноз по росту производства до 2030 года

"Фосагро" ожидает рост производства к 2030 году на 16% от уровня 2024 года

"Фосагро" может направить средства от допэмиссии на выкуп акций "Апатита" и инвестпроекты
Фосагро может направить средства от допэмиссии на выкуп акций Апатита и инвестпроекты
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. "Фосагро" ожидает рост производства к 2030 году на 16% от уровня 2024 года, до 13,7 миллиона тонн в год, следует из сообщения компании по итогам заседания совета директоров.
"В результате мер, предложенных в стратегии, компания ожидает рост производства на 16% от уровня 2024 года – до 13,7 миллиона тонн в год к 2030 году", - говорится сообщении.
Отмечается, что новая стратегия развития "Фосагро" приходит на смену стратегии развития до 2025 года, принятой советом директоров в марте 2019 года.
Как сообщается, в первом полугодии 2025 года компания нарастила выпуск агрохимической продукции на 4% - до 6,12 миллиона тонн, в среднем производство ежегодно растет на 4-5%, следует из сообщения компании.
Грядка с урожаем - ПРАЙМ, 1920, 04.07.2025
В "Фосагро" оценили последствия санкций ЕС на российские удобрения
4 июля, 17:14
4 июля, 17:14
 
Фосагропроизводствопрогноз
 
 
