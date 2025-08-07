https://1prime.ru/20250807/fosagro-860446056.html

В "Фосагро" раскрыли прогноз по росту производства до 2030 года

В "Фосагро" раскрыли прогноз по росту производства до 2030 года

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. "Фосагро" ожидает рост производства к 2030 году на 16% от уровня 2024 года, до 13,7 миллиона тонн в год, следует из сообщения компании по итогам заседания совета директоров. "В результате мер, предложенных в стратегии, компания ожидает рост производства на 16% от уровня 2024 года – до 13,7 миллиона тонн в год к 2030 году", - говорится сообщении. Отмечается, что новая стратегия развития "Фосагро" приходит на смену стратегии развития до 2025 года, принятой советом директоров в марте 2019 года.Как сообщается, в первом полугодии 2025 года компания нарастила выпуск агрохимической продукции на 4% - до 6,12 миллиона тонн, в среднем производство ежегодно растет на 4-5%, следует из сообщения компании.

фосагро, производство, прогноз