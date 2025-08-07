В "Фосагро" сообщили о существенном росте чистой прибыли в I полугодии

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 75,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Выручка за тот же период увеличилась в годовом выражении на 23,6% - до 298,6 миллиарда рублей, скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) выросла на 51,9%, до 61,7 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании в первом полугодии увеличился на 26,8%, до 94,6 миллиарда рублей. В свою очередь рентабельность по EBITDA составила 31,7% - на 0,1 процентного пункта ниже, чем в прошлом году.
20:45 07.08.2025 (обновлено: 20:46 07.08.2025)
 
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Мешки с минеральным удобрением
© РИА Новости . Виталий Тимкив
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 75,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка за тот же период увеличилась в годовом выражении на 23,6% - до 298,6 миллиарда рублей, скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) выросла на 51,9%, до 61,7 миллиарда рублей.
Показатель EBITDA компании в первом полугодии увеличился на 26,8%, до 94,6 миллиарда рублей. В свою очередь рентабельность по EBITDA составила 31,7% - на 0,1 процентного пункта ниже, чем в прошлом году.
Норильский никель - ПРАЙМ, 1920, 04.08.2025
"Норникель" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 1,57%
4 августа, 19:34
 
