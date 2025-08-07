https://1prime.ru/20250807/fosagro-860447137.html

В "Фосагро" сообщили о существенном росте чистой прибыли в I полугодии

В "Фосагро" сообщили о существенном росте чистой прибыли в I полугодии - 07.08.2025, ПРАЙМ

В "Фосагро" сообщили о существенном росте чистой прибыли в I полугодии

Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 41,3% по... | 07.08.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 75,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Выручка за тот же период увеличилась в годовом выражении на 23,6% - до 298,6 миллиарда рублей, скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) выросла на 51,9%, до 61,7 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании в первом полугодии увеличился на 26,8%, до 94,6 миллиарда рублей. В свою очередь рентабельность по EBITDA составила 31,7% - на 0,1 процентного пункта ниже, чем в прошлом году.

