https://1prime.ru/20250807/fosagro-860447137.html
В "Фосагро" сообщили о существенном росте чистой прибыли в I полугодии
В "Фосагро" сообщили о существенном росте чистой прибыли в I полугодии - 07.08.2025, ПРАЙМ
В "Фосагро" сообщили о существенном росте чистой прибыли в I полугодии
Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 41,3% по... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T20:45+0300
2025-08-07T20:45+0300
2025-08-07T20:46+0300
экономика
фосагро
чистая прибыль
рост
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/51/841505144_0:37:3073:1765_1920x0_80_0_0_d6a2ead1ea00712ec7ad09d3afbc8971.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 75,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании. Выручка за тот же период увеличилась в годовом выражении на 23,6% - до 298,6 миллиарда рублей, скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) выросла на 51,9%, до 61,7 миллиарда рублей. Показатель EBITDA компании в первом полугодии увеличился на 26,8%, до 94,6 миллиарда рублей. В свою очередь рентабельность по EBITDA составила 31,7% - на 0,1 процентного пункта ниже, чем в прошлом году.
https://1prime.ru/20250804/nornikel-860311622.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/51/841505144_117:0:2848:2048_1920x0_80_0_0_26fe2961aad58bf6fd34a4d84ff37350.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
фосагро, чистая прибыль, рост
Экономика, Фосагро, чистая прибыль, рост
В "Фосагро" сообщили о существенном росте чистой прибыли в I полугодии
"Фосагро": чистая прибыль группы в I полугодии выросла на 41,3%, до 75,5 млрд
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Группа "Фосагро", один из ведущих мировых производителей фосфорсодержащих удобрений, в первом полугодии 2025 года увеличила чистую прибыль по МСФО на 41,3% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года - до 75,5 миллиарда рублей, говорится в сообщении компании.
Выручка за тот же период увеличилась в годовом выражении на 23,6% - до 298,6 миллиарда рублей, скорректированная чистая прибыль (без учета прибыли или убытка от курсовых разниц) выросла на 51,9%, до 61,7 миллиарда рублей.
Показатель EBITDA компании в первом полугодии увеличился на 26,8%, до 94,6 миллиарда рублей. В свою очередь рентабельность по EBITDA составила 31,7% - на 0,1 процентного пункта ниже, чем в прошлом году.
"Норникель" в I полугодии увеличил чистую прибыль по МСФО на 1,57%