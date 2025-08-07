https://1prime.ru/20250807/fukusima-860415805.html

Оператор "Фукусимы-1" начал сброс очищенной воды в океан

Оператор "Фукусимы-1" начал сброс очищенной воды в океан - 07.08.2025, ПРАЙМ

Оператор "Фукусимы-1" начал сброс очищенной воды в океан

Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО сообщила, что начала третий в этом году и 14-й за все время сброс слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T10:23+0300

2025-08-07T10:23+0300

2025-08-07T10:23+0300

технологии

япония

воз

https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75394/93/753949364_0:38:400:263_1920x0_80_0_0_f3f2590a8b941370caaaa7c8c5a15a00.jpg

ТОКИО, 7 авг – ПРАЙМ. Оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" компания ТЕРСО сообщила, что начала третий в этом году и 14-й за все время сброс слаборадиоактивной воды с аварийной АЭС "Фукусима-1" в океан. "С учетом того, что данные независимых замеров (по предыдущему сбросу), как и собственные замеры компании говорят о том, что он соответствует критериям сброса, с 7 августа мы начинаем сброс воды ALPS в океан. Планируем завершить его 25 августа. Планируется сбросить 7,8 тысяч кубометров воды с общим содержанием натрия 3 триллиона беккерелей", - говорится в сообщении компании. Предыдущий сброс был завершен 3 августа. За весь финансовый год до 31 марта 2026 года планируется сбросить 54,6 тысяч тонн слаборадиоактивной воды за семь раз. Оператор АЭС "Фукусима-1" - компания - ТЕРСО 24 августа 2023 года начала сброс в океан воды, которая до этого служила для охлаждения поврежденных разрушенных при аварии 2011 года реакторов, а затем прошла очистку в системе ALPS. Она позволяет очистить воду от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Всего до начала финансового 2025 года, то есть до апреля этого года было сброшено 94 тысячи тонн слаборадиоактивной воды. За это время в ходе проб, взятых у точки сброса, был зафиксирован тритий в концентрации 56 беккерелей на литр, что значительно ниже рекомендаций ВОЗ для питьевой воды – 10 тысяч беккерелей и уровня в 700 беккерелей, при котором ТЕРСО обязалась прекратить сброс, если такое содержание радионуклидов будет обнаружено. Система ALPS, в которой проходит очистку вода, использовавшаяся для охлаждения поврежденных реакторов, позволяет очистить ее от 62 видов радионуклидов, за исключением трития. Вода хранится в гигантских резервуарах на территории станции. Каждый день в них прибавляется около 140 тонн радиоактивной воды. На станции было установлено около 1000 гигантских резервуаров, но к августу 2023 года почти 90% от их объема в 1,37 миллиона тонн оказались заполнены. В настоящее время начат демонтаж освободившихся резервуаров для того, чтобы освободить место для подготовки работ по демонтажу реакторов. В качестве способа ее утилизации был выбран сброс этой воды в океан. Для этого воду из цистерн предварительно смешивают с морской водой в специальном накопительном резервуаре для снижения концентрации радиоактивного трития на одну единицу объема воды до уровня в 40 раз ниже установленных норм - до 1500 беккерелей на литр при предельных нормах, принятых в Японии для слива воды в море от эксплуатации работающих атомных станций в 60 тысяч беккерелей на литр. Согласно данным министерства промышленности Японии, радиоактивность трития в скопившихся сейчас на АЭС "Фукусима-1" 1,25 миллиона тонн воды составляет 860 триллионов беккерелей. До аварии станция ежегодно сбрасывала в море воду с содержанием трития 2,2 триллиона беккерелей. После чего ее через специально проложенный по дну тоннель сливают в океан на расстоянии 1 километра от берега. Ожидается, что воду будут сливать в течение 30 лет.

https://1prime.ru/20250730/zemletryasenie-860095941.html

япония

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, япония, воз