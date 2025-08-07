Фунт стерлингов дорожает к доллару в четверг

https://1prime.ru/20250807/funt-860425991.html
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов по отношению к доллару растет в четверг днем перед публикацией решений по итогам заседания Банка Англии (британского центробанка), следует из данных торгов. По состоянию на 12.43 мск курс фунта стерлингов к доллару растёт до 1,3371 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3355 доллара. Курс евро к доллару в то же время поднимается до 1,1678 доллара с 1,1661 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 147,27 иены с уровня прошлого закрытия в 147,34 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 98,1 пункта. Аналитики полагают, что британский финансовый регулятор понизит учетную ставку до 4% с 4,25%. Центробанк также обновит макроэкономические прогнозы. В четверг также была опубликована немецкая макростатистика. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июне сократился на 1,9% в месячном выражении, в то время как прогнозировалось снижение лишь на 0,5%.
