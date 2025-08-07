https://1prime.ru/20250807/funt-860425991.html

Фунт стерлингов дорожает к доллару в четверг

Фунт стерлингов дорожает к доллару в четверг - 07.08.2025, ПРАЙМ

Фунт стерлингов дорожает к доллару в четверг

Курс фунта стерлингов по отношению к доллару растет в четверг днем перед публикацией решений по итогам заседания Банка Англии (британского центробанка), следует | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T12:49+0300

2025-08-07T12:49+0300

2025-08-07T12:49+0300

экономика

фунт стерлингов

рынок

торги

доллар

https://cdnn.1prime.ru/img/84140/67/841406779_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_ce38db8291a7a642ef0851daabc5aaf1.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Курс фунта стерлингов по отношению к доллару растет в четверг днем перед публикацией решений по итогам заседания Банка Англии (британского центробанка), следует из данных торгов. По состоянию на 12.43 мск курс фунта стерлингов к доллару растёт до 1,3371 доллара за фунт с уровня предыдущего закрытия в 1,3355 доллара. Курс евро к доллару в то же время поднимается до 1,1678 доллара с 1,1661 доллара за евро, курс доллара к иене снижается до 147,27 иены с уровня прошлого закрытия в 147,34 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) опускается на 0,13%, до 98,1 пункта. Аналитики полагают, что британский финансовый регулятор понизит учетную ставку до 4% с 4,25%. Центробанк также обновит макроэкономические прогнозы. В четверг также была опубликована немецкая макростатистика. Объем промышленного производства в Германии с учетом сезонных колебаний в июне сократился на 1,9% в месячном выражении, в то время как прогнозировалось снижение лишь на 0,5%.

https://1prime.ru/20250807/yuan-860415967.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фунт стерлингов, рынок, торги, доллар