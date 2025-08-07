Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Европе умеренно снизились цены на газ - 07.08.2025
В Европе умеренно снизились цены на газ
Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 0,5% - до 397,2 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. | 07.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 0,5% - до 397,2 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE. Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 396,6 доллара (-0,6%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 400,8 доллара (+0,4%), ценовой минимум - 395,8 доллара (-0,8%). Последние фьючерсы торговались по 397,2 доллара (-0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 399,1 доллара за тысячу кубометров. Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров. Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
19:40 07.08.2025 (обновлено: 19:41 07.08.2025)
 
В Европе умеренно снизились цены на газ

Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Биржевые цены на газ в Европе по итогам торгов четверга снизились на 0,5% - до 397,2 доллара за тысячу кубометров, следует из данных лондонской биржи ICE.
Сентябрьские (ближайшие) фьючерсы по индексу TTF (крупнейшего в Европе хаба, расположенного в Нидерландах) открыли торги в 9.00 мск у отметки 396,6 доллара (-0,6%) за тысячу кубометров. Ценовой максимум составил 400,8 доллара (+0,4%), ценовой минимум - 395,8 доллара (-0,8%). Последние фьючерсы торговались по 397,2 доллара (-0,5%). Динамика котировок приводится от расчетной цены предыдущего торгового дня – 399,1 доллара за тысячу кубометров.
Еще в середине февраля биржевой газ в Европе был значительно дороже – котировки впервые за два года превысили 630 долларов за тысячу кубометров.
Средняя за прошлый год стоимость газовых фьючерсов на европейской бирже составила 386,5 доллара, что на 16,3% ниже, чем годом ранее. Значительно выше цены на газ были в 2021-2022 годах. Таких устойчиво высоких цен не было за всю историю функционирования газовых хабов в Европе – с 1996 года. Исторического рекорда в 3892 доллара за тысячу кубометров котировки достигали в начале весны 2022 года.
Центрально-европейский газовый хаб в Баумгартене - ПРАЙМ, 1920, 06.08.2025
В Европе снизились цены на газ
Вчера, 19:33
Вчера, 19:33
 
ЭкономикаБиржа ICEЕВРОПАГазцены
 
 
