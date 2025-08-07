"Газпром" примет меры в связи с отзывом лицензии у "Молдовагаза"

https://1prime.ru/20250807/gazprom-860446742.html

МОСКВА, 7 авг – ПРАЙМ. Лишение "Молдовагаза" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия лишения "Газпрома" принадлежащего ему объекта инвестиций, российская компания продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами, сообщил "Газпром". Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) Молдавии отозвало у компании "Молдовагаз" лицензию на поставку природного газа, сообщала в понедельник пресс-служба ведомства. "Лишение АО "Молдовагаз" лицензии на поставку газа не может рассматриваться иначе как завершающая стадия разрушения молдавской стороной бизнеса группы Молдовагаз и лишения ПАО "Газпром" принадлежащего ему объекта инвестиций. ПАО "Газпром" продолжит защиту своих законных прав и интересов всеми доступными способами", – говорится в сообщении в Telegram-канале "Газпрома". "Газпром" владеет 50% акций "Молдовагаз"."ПАО "Газпром" как крупнейший акционер и кредитор АО "Молдовагаз" на протяжении всего периода сотрудничества добросовестно и в полном объеме исполняло свои обязательства по надежному и безопасному газоснабжению Республики Молдова, не получая со стороны АО "Молдовагаз" в полном объеме оплаты за поставленный газ. В результате образовалась существенная задолженность АО "Молдовагаз" перед ПАО "Газпром"", - отмечает компания.В частности, задолженность за поставленный потребителям правого берега Днестра газ превысила 709 миллионов долларов - в значительной мере она сформирована по причине систематических неплатежей теплоэнергетических предприятий государственного сектора Молдовы за поставленный АО "Молдовагаз" газ, поясняет российская компания."ПАО "Газпром" последние несколько лет предлагало различные способы и сроки урегулирования задолженности с надлежащим юридическим оформлением. Однако Правительство Республики Молдова отказалось содействовать погашению задолженности, предпочитая вместо этого, в нарушение достигнутых с ПАО "Газпром" договоренностей, оказывать давление на ПАО "Газпром" в целях понуждения компании отказаться от своих законных требований", - отмечается в сообщении.Российская компания констатирует, что "правительством Республики Молдова реализован ряд механизмов, приведших в конечном итоге к принудительной реорганизации Группы Молдовагаз, фактическому лишению АО "Молдовагаз" права свободно распоряжаться собственными активами и доходами, повышению закупочной цены природного газа, резкому росту тарифов на газ и электроэнергию для потребителей и, как следствие, снижению энергетической безопасности республики".

