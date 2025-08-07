https://1prime.ru/20250807/gd-860401897.html
В ГД внесут проект о запрете строительства многоэтажек в населенных пунктах
В ГД внесут проект о запрете строительства многоэтажек в населенных пунктах - 07.08.2025, ПРАЙМ
В ГД внесут проект о запрете строительства многоэтажек в населенных пунктах
Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить строительство многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах с | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T01:18+0300
2025-08-07T01:18+0300
2025-08-07T01:18+0300
недвижимость
бизнес
экономика
рф
дмитрий гусев
госдума
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860401897.jpg?1754518690
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить строительство многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
"Проект федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации" направлен на совершенствование градостроительного законодательства в части регламентации условий разрешения на строительство многоэтажных многоквартирных домов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предлагается определение населенных пунктов с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Согласно сопроводительным документам, под такими населенным пунктами понимаются те, в которых фактическое наличие транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры не соответствует потребностям населения.
Также проектом предлагается возложить обязанность по принятию решений о выдаче разрешений на строительство многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах с инфраструктурным дефицитом на исполнительный орган субъекта РФ. При этом, отмечается, что принятие решения возможно лишь после оценки уполномоченным федеральным органом исполнительной власти транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры в населенном пункте, в котором планируется строительство, что позволит качественно оценить возможности многоэтажного строительства, а также обеспечит контроль за процессом выдачи разрешений на строительство.
В беседе с РИА Новости Гусев подчеркнул, что цель инициативы - защитить людей от хаотичной застройки.
"Мы видим, как в некоторых городах вырастают целые кварталы многоэтажек, а люди потом годами ждут поликлиник, детских садов или нормальных дорог. Наш законопроект - это шаг к тому, чтобы строительство шло в ногу с развитием инфраструктуры", - сказал политик.
По его словам, нельзя строить дома там, где нет условий для нормальной жизни.
"Наш законопроект заставит власти заранее думать о дорогах, школах и больницах, а не перекладывать проблемы на плечи людей", - добавил Гусев.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
недвижимость, бизнес, рф, дмитрий гусев, госдума
Недвижимость, Бизнес, Экономика, РФ, Дмитрий Гусев, Госдума
В ГД внесут проект о запрете строительства многоэтажек в населенных пунктах
В ГД внесут проект о запрете строить дома в населенных пунктах с дефицитом инфраструктуры
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить строительство многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Автором инициативы стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду").
"Проект федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации" направлен на совершенствование градостроительного законодательства в части регламентации условий разрешения на строительство многоэтажных многоквартирных домов", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Законопроектом предлагается определение населенных пунктов с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Согласно сопроводительным документам, под такими населенным пунктами понимаются те, в которых фактическое наличие транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры не соответствует потребностям населения.
Также проектом предлагается возложить обязанность по принятию решений о выдаче разрешений на строительство многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах с инфраструктурным дефицитом на исполнительный орган субъекта РФ. При этом, отмечается, что принятие решения возможно лишь после оценки уполномоченным федеральным органом исполнительной власти транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры в населенном пункте, в котором планируется строительство, что позволит качественно оценить возможности многоэтажного строительства, а также обеспечит контроль за процессом выдачи разрешений на строительство.
В беседе с РИА Новости Гусев подчеркнул, что цель инициативы - защитить людей от хаотичной застройки.
"Мы видим, как в некоторых городах вырастают целые кварталы многоэтажек, а люди потом годами ждут поликлиник, детских садов или нормальных дорог. Наш законопроект - это шаг к тому, чтобы строительство шло в ногу с развитием инфраструктуры", - сказал политик.
По его словам, нельзя строить дома там, где нет условий для нормальной жизни.
"Наш законопроект заставит власти заранее думать о дорогах, школах и больницах, а не перекладывать проблемы на плечи людей", - добавил Гусев.