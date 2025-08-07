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В ГД внесут проект о запрете строительства многоэтажек в населенных пунктах

В ГД внесут проект о запрете строительства многоэтажек в населенных пунктах - 07.08.2025, ПРАЙМ

В ГД внесут проект о запрете строительства многоэтажек в населенных пунктах

Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить строительство многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах с | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T01:18+0300

2025-08-07T01:18+0300

2025-08-07T01:18+0300

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МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы внесут в палату парламента законопроект, которым предлагается запретить строительство многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Автором инициативы стал первый зампред комитета Госдумы по контролю Дмитрий Гусев ("Справедливая Россия - За правду"). "​Проект федерального закона "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации" направлен на совершенствование градостроительного законодательства в части регламентации условий разрешения на строительство многоэтажных многоквартирных домов", - сообщается в пояснительной записке к проекту. ​Законопроектом предлагается определение населенных пунктов с дефицитом транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры. Согласно сопроводительным документам, под такими населенным пунктами понимаются те, в которых фактическое наличие транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры не соответствует потребностям населения. ​Также проектом предлагается возложить обязанность по принятию решений о выдаче разрешений на строительство многоэтажных многоквартирных домов в населенных пунктах с инфраструктурным дефицитом на исполнительный орган субъекта РФ. При этом, отмечается, что принятие решения возможно лишь после оценки уполномоченным федеральным органом исполнительной власти транспортной, жилищно-коммунальной и социальной инфраструктуры в населенном пункте, в котором планируется строительство, что позволит качественно оценить возможности многоэтажного строительства, а также обеспечит контроль за процессом выдачи разрешений на строительство. В беседе с РИА Новости Гусев подчеркнул, что цель инициативы - защитить людей от хаотичной застройки. "Мы видим, как в некоторых городах вырастают целые кварталы многоэтажек, а люди потом годами ждут поликлиник, детских садов или нормальных дорог. Наш законопроект - это шаг к тому, чтобы строительство шло в ногу с развитием инфраструктуры", - сказал политик. По его словам, нельзя строить дома там, где нет условий для нормальной жизни. "Наш законопроект заставит власти заранее думать о дорогах, школах и больницах, а не перекладывать проблемы на плечи людей", - добавил Гусев.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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недвижимость, бизнес, рф, дмитрий гусев, госдума