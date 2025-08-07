https://1prime.ru/20250807/gold-860442544.html

Стоимость золота растет на опасениях замедления роста экономики США

Стоимость золота растет на опасениях замедления роста экономики США - 07.08.2025, ПРАЙМ

Стоимость золота растет на опасениях замедления роста экономики США

Цена на золото умеренно растет за счёт неопределенности в мировой торговле, которая в том числе может привести к замедлению роста экономики США, следует из... | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T18:04+0300

2025-08-07T18:04+0300

2025-08-07T18:04+0300

экономика

рынок

торги

сша

индия

comex

золото

https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa7bf8356da6682b798f48fc2934c443.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Цена на золото умеренно растет за счёт неопределенности в мировой торговле, которая в том числе может привести к замедлению роста экономики США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 13,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,41%, до 3 447,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,2% - до 38,355 доллара за унцию. Участники рынка следят за ходом мирового "торгового диалога". В среду власти США сообщили о президентском указе о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти. Дополнительные внешнеторговые пошлины влияют на перспективы экономического роста в мире, а золото традиционно считается более надежным активом. "Пошлины остаются ключевым катализатором стоимости золота, но самым мощным стимулом будет динамика экономики США. Если мы увидим ее значительное замедление во втором полугодии, это может подтолкнуть золото к нашей цели в 3500 долларов за унцию к сентябрю", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ANZ Сони Кумари (Soni Kumari). Инвесторы в четверг обратили внимание и на макростатистику из США. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 2 августа выросло на 7 тысяч с пересмотренного уровня предыдущей недели и составило 226 тысяч, что оказалось выше прогноза в 221 тысячу.

https://1prime.ru/20250807/zoloto-860439155.html

сша

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, сша, индия, comex, золото