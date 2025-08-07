https://1prime.ru/20250807/gold-860442544.html
Стоимость золота растет на опасениях замедления роста экономики США
Стоимость золота растет на опасениях замедления роста экономики США - 07.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота растет на опасениях замедления роста экономики США
Цена на золото умеренно растет за счёт неопределенности в мировой торговле, которая в том числе может привести к замедлению роста экономики США, следует из... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T18:04+0300
2025-08-07T18:04+0300
2025-08-07T18:04+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Цена на золото умеренно растет за счёт неопределенности в мировой торговле, которая в том числе может привести к замедлению роста экономики США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 13,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,41%, до 3 447,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,2% - до 38,355 доллара за унцию. Участники рынка следят за ходом мирового "торгового диалога". В среду власти США сообщили о президентском указе о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти. Дополнительные внешнеторговые пошлины влияют на перспективы экономического роста в мире, а золото традиционно считается более надежным активом. "Пошлины остаются ключевым катализатором стоимости золота, но самым мощным стимулом будет динамика экономики США. Если мы увидим ее значительное замедление во втором полугодии, это может подтолкнуть золото к нашей цели в 3500 долларов за унцию к сентябрю", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ANZ Сони Кумари (Soni Kumari). Инвесторы в четверг обратили внимание и на макростатистику из США. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 2 августа выросло на 7 тысяч с пересмотренного уровня предыдущей недели и составило 226 тысяч, что оказалось выше прогноза в 221 тысячу.
