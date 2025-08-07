Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Стоимость золота растет на опасениях замедления роста экономики США - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250807/gold-860442544.html
Стоимость золота растет на опасениях замедления роста экономики США
Стоимость золота растет на опасениях замедления роста экономики США - 07.08.2025, ПРАЙМ
Стоимость золота растет на опасениях замедления роста экономики США
Цена на золото умеренно растет за счёт неопределенности в мировой торговле, которая в том числе может привести к замедлению роста экономики США, следует из... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T18:04+0300
2025-08-07T18:04+0300
экономика
рынок
торги
сша
индия
comex
золото
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:438:4256:2832_1920x0_80_0_0_fa7bf8356da6682b798f48fc2934c443.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Цена на золото умеренно растет за счёт неопределенности в мировой торговле, которая в том числе может привести к замедлению роста экономики США, следует из данных торгов и комментария аналитика. По состоянию на 17.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 13,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,41%, до 3 447,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,2% - до 38,355 доллара за унцию. Участники рынка следят за ходом мирового "торгового диалога". В среду власти США сообщили о президентском указе о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти. Дополнительные внешнеторговые пошлины влияют на перспективы экономического роста в мире, а золото традиционно считается более надежным активом. "Пошлины остаются ключевым катализатором стоимости золота, но самым мощным стимулом будет динамика экономики США. Если мы увидим ее значительное замедление во втором полугодии, это может подтолкнуть золото к нашей цели в 3500 долларов за унцию к сентябрю", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ANZ Сони Кумари (Soni Kumari). Инвесторы в четверг обратили внимание и на макростатистику из США. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 2 августа выросло на 7 тысяч с пересмотренного уровня предыдущей недели и составило 226 тысяч, что оказалось выше прогноза в 221 тысячу.
https://1prime.ru/20250807/zoloto-860439155.html
сша
индия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76277/43/762774352_0:0:3776:2832_1920x0_80_0_0_5f0f3c4032f33176599ef85dc90a55b5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, торги, сша, индия, comex, золото
Экономика, Рынок, Торги, США, ИНДИЯ, Comex, золото
18:04 07.08.2025
 
Стоимость золота растет на опасениях замедления роста экономики США

Цена на золото умеренно растет на неопределенности в мировой торговле

© fotolia.com / Ded PixtoЗолотые слитки и самородки
Золотые слитки и самородки - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© fotolia.com / Ded Pixto
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Цена на золото умеренно растет за счёт неопределенности в мировой торговле, которая в том числе может привести к замедлению роста экономики США, следует из данных торгов и комментария аналитика.
По состоянию на 17.36 мск цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивается на 13,95 доллара относительно предыдущего закрытия, или на 0,41%, до 3 447,35 доллара за тройскую унцию. Сентябрьский фьючерс на серебро дорожает на 1,2% - до 38,355 доллара за унцию.
Участники рынка следят за ходом мирового "торгового диалога". В среду власти США сообщили о президентском указе о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею российской нефти. Дополнительные внешнеторговые пошлины влияют на перспективы экономического роста в мире, а золото традиционно считается более надежным активом.
"Пошлины остаются ключевым катализатором стоимости золота, но самым мощным стимулом будет динамика экономики США. Если мы увидим ее значительное замедление во втором полугодии, это может подтолкнуть золото к нашей цели в 3500 долларов за унцию к сентябрю", - приводит агентство Рейтер мнение аналитика ANZ Сони Кумари (Soni Kumari).
Инвесторы в четверг обратили внимание и на макростатистику из США. Так, количество первичных заявок на пособие по безработице в США за неделю по 2 августа выросло на 7 тысяч с пересмотренного уровня предыдущей недели и составило 226 тысяч, что оказалось выше прогноза в 221 тысячу.
Золотые слитки - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
Вложения России в золото сократились впервые с декабря 2024 года
16:39
 
ЭкономикаРынокТоргиСШАИНДИЯComexзолото
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала