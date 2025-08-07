https://1prime.ru/20250807/gosduma-860406627.html
В Госдуме назвали условие оживления рынка ипотеки
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Рыночная ипотека в России "оживится", когда ключевая ставка Центробанка достигнет 15%, а если показатель будет ниже 10%, то сектор начнет "активно развиваться", заявил РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. "Когда ключевая ставка будет меньше 10%. Ориентир Банк России обозначил 7%. В принципе, разговаривая со строителями, с теми, кто курирует это направление, стало ясно, что ипотека оживится даже если будет 15%, а если ключевая ставка будет меньше 10%, то есть 7%, то ипотечный рынок начнет активно развиваться", - сказал Аксаков, отвечая на вопрос, когда рыночная ипотека в России станет доступной. "Снижение ставки по рыночной ипотеке будет на 3 процентных пункта от того уровня, который сейчас сложился", - добавил депутат, комментируя уровень ставок по рыночной ипотеке к концу 2025 года. По данным единой инфосистемы жилищного строительства госкомпании "Дом.РФ", средневзвешенная ставка по рыночной ипотеке на новостройки в 20 крупнейших ипотечных российских банках снизилась за последнюю неделю на 1,4 процентных пункта - до 23,05%. Банк России по итогам заседания совета директоров в июле снизил ключевую ставку на 2 процентных пункта - до 18% годовых. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 12 сентября. Всего до конца 2025 года пройдет три заседания по ключевой ставке. Основной объем ипотечных кредитов в России выдается по госпрограммам, выдачи рыночной ипотеки - низкие в условиях высоких ставок. Так, по последним данным регулятора, в июне основной объем кредитов - примерно 85%, был выдан по госпрограммам, в частности на семейную ипотеку пришлось 222 миллиарда рублей. Выдачи рыночной ипотеки составили 44 миллиарда рублей. В общем в июне было выдано 309 миллиардов рублей таких кредитов.
