В ГД назвали договоренность о встрече Путина и Трампа позитивным знаком - 07.08.2025
Политика
В ГД назвали договоренность о встрече Путина и Трампа позитивным знаком
В ГД назвали договоренность о встрече Путина и Трампа позитивным знаком - 07.08.2025, ПРАЙМ
В ГД назвали договоренность о встрече Путина и Трампа позитивным знаком
Договоренность о встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - позитивный знак и результат многомесячных работ, встреч переговорных... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T11:44+0300
2025-08-07T11:44+0300
политика
россия
сша
владимир путин
дональд трамп
встреча
госдума
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Договоренность о встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - позитивный знак и результат многомесячных работ, встреч переговорных групп в Стамбуле и разговоров лидеров двух стран, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа. "Вчера прошел очередной этап подготовительных встреч... была очень важная встреча Уиткоффа с Владимиром Владимировичем (Путиным), на протяжении трёх часов обсуждались основные вопросы", - сказал он. По словам депутата, мгновенно отреагировал Трамп о готовности встречи с Путин. "Сегодня уже начался активный этап подготовки для встречи в ускоренном режиме", - добавил парламентарий. По его словам, когда такие встречи согласовываются так быстро, должно быть и согласовано много вопросов, которые будут обсуждаться. "Естественно, позитивный (знак). Это результат тех месячных работ, все ждали когда. Считаю, что и встреча в Стамбуле, и телефонные разговоры руководителей, и встречи на различных площадках, они привели к возможности встречи Путина и Трампа", - заключил Чепа, отвечая на вопрос о том, оценивает ли он договоренность о встрече двух президентов как позитивный знак.
россия, сша, владимир путин, дональд трамп, встреча, госдума
Политика, РОССИЯ, США, Владимир Путин, Дональд Трамп, встреча, Госдума
11:44 07.08.2025
 
В ГД назвали договоренность о встрече Путина и Трампа позитивным знаком

Чепа: договоренность о встрече Путина и Трампа является результатом долгой работы

© РИА Новости . Алексей Майшев
Виды Москвы - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Договоренность о встрече президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа - позитивный знак и результат многомесячных работ, встреч переговорных групп в Стамбуле и разговоров лидеров двух стран, заявил РИА Новости первый замглавы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
Россия и США согласовали договоренность о встрече Путина и Трампа в ближайшие дни, сейчас началась ее проработка, заявил журналистам помощник президента РФ Юрий Ушаков. Путин в среду принял в Кремле спецпосланника президента США Стива Уиткоффа. После встречи помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил, что Уиткоффу были переданы некоторые сигналы по украинскому вопросу, в свою очередь соответствующие сигналы получены и от американского президента Дональда Трампа.
"Вчера прошел очередной этап подготовительных встреч... была очень важная встреча Уиткоффа с Владимиром Владимировичем (Путиным), на протяжении трёх часов обсуждались основные вопросы", - сказал он.
По словам депутата, мгновенно отреагировал Трамп о готовности встречи с Путин.
"Сегодня уже начался активный этап подготовки для встречи в ускоренном режиме", - добавил парламентарий.
По его словам, когда такие встречи согласовываются так быстро, должно быть и согласовано много вопросов, которые будут обсуждаться.
"Естественно, позитивный (знак). Это результат тех месячных работ, все ждали когда. Считаю, что и встреча в Стамбуле, и телефонные разговоры руководителей, и встречи на различных площадках, они привели к возможности встречи Путина и Трампа", - заключил Чепа, отвечая на вопрос о том, оценивает ли он договоренность о встрече двух президентов как позитивный знак.
Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018
Россия и США договорились о скорой встрече Путина и Трампа, заявил Ушаков
11:04
11:04
 
Политика РОССИЯ США Владимир Путин Дональд Трамп встреча Госдума
 
 
