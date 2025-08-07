https://1prime.ru/20250807/gpt-5-860448310.html

OpenAI представила новую ИИ-модель GPT-5

OpenAI представила новую ИИ-модель GPT-5 - 07.08.2025

OpenAI представила новую ИИ-модель GPT-5

OpenAI представила новую серию моделей искусственного интеллекта (ИИ) GPT-5, ответы которой с большей вероятностью не будут содержать фактических ошибок по... | 07.08.2025

2025-08-07T21:56+0300

2025-08-07T21:56+0300

2025-08-07T21:57+0300

openai

gpt-5

https://cdnn.1prime.ru/img/84130/24/841302453_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_c2d86aa9a8b4bb451e0849ca07dc89bc.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. OpenAI представила новую серию моделей искусственного интеллекта (ИИ) GPT-5, ответы которой с большей вероятностью не будут содержать фактических ошибок по сравнению с предыдущими версиями, следует из пресс-релиза компании. "GPT-5 значительно менее подвержен галлюцинациям, чем наши предыдущие модели. С включенным поиском в интернете на анонимных запросах, представляющих производственный трафик ChatGPT, ответы GPT-5 имеют примерно на 45% меньше шансов содержать фактическую ошибку, чем GPT-4о, и, если задуматься, ответы GPT-5 имеют на около 80% меньше шансов содержать фактическую ошибку, чем OpenAI o3", - говорится в релизе. Также новая модель с большей точностью создает тексты и умеет справляться со скрытой двусмысленностью в лексических оборотах. Кроме того, GPT-5 способна генерировать произведение с различной литературной ритмикой, например, пятистопным ямбом или в форме верлибра (свободный стих). Разработчики отметили, что диалог с ИИ должен быть похож не на разговор с технологической моделью, а на разговор с другом или профессором. По сравнению с предыдущими моделями, новая версия функционирует как активный мыслящий собеседник-партнер, следует из релиза. Например, GPT-5 может при диалоге с пользователем выявить потенциальные проблемы со здоровьем и задавать ему вопросы, чтобы дать более полезные ответы. По данным релиза, GPT-5 - "самая сильная" в сфере кодирования модель, которую когда-либо представляла компания. Так, она умеет разрабатывать эстетичный дизайн веб-сайтов, приложений и игр всего за один запрос пользователей. "При использовании аргументации GPT-5 сопоставим или даже лучше экспертов примерно в половине случаев, в то время как она превосходит o3 и ChatGPT Agent в задачах, охватывающих более 40 профессий, включая юриспруденцию, логистику, продажи и инженерное дело", - подчеркивает OpenAI. Чат-бот ChatGPT набрал популярность после запуска в конце ноября 2022 года, собрав первый миллион пользователей менее чем за неделю. Одним из сооснователей OpenAI в 2015 году выступил американский миллиардер Илон Маск, который позже разорвал связи со стартапом.

