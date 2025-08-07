По запросу России СБ ООН в четверг обсудит ситуацию вокруг Гуцул

https://1prime.ru/20250807/gutsul-860443465.html

ООН, 7 авг – ПРАЙМ. Совет Безопасности ООН в четверг по запросу России в закрытом формате рассмотрит, среди прочего, ситуацию вокруг главы Гагаузии Евгении Гуцул, сообщил первый зампостпреда РФ при Всемирной Организации Дмитрий Полянский. Ранее в четверг в председательствующей в августе в Совбезе миссии Панамы при ООН сообщали РИА Новости, что по запросу РФ СБ проведет закрытые консультации в связи с ситуацией вокруг президента Республики Сербской Боснии и Герцеговины (РС БиГ) Милорада Додика. Они запланированы на 22.00 мск (15.00 времени Нью-Йорка). "Сегодня по инициативе России СБ ООН в закрытом формате рассмотрит два вопроса: ситуацию вокруг преследований в БиГ Милорада Додика и в Молдавии - Евгении Гуцул", – написал Полянский в Telegram-канале. Районный суд Кишинева приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Всё это делается, по ее мнению, для одной цели — удержать власть любой ценой. Гуцул пообещала обжаловать решение суда в вышестоящих инстанциях. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

