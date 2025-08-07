https://1prime.ru/20250807/gutsul-860446182.html

Парламент Гагаузии призвал к массовым протестам в защиту Гуцул

Парламент Гагаузии призвал к массовым протестам в защиту Гуцул - 07.08.2025

Парламент Гагаузии призвал к массовым протестам в защиту Гуцул

Народное собрание Гагаузии (местный парламент) и исполнительный комитет (правительство) приняли решение о проведении в автономии массовых мирных акций протеста... | 07.08.2025, ПРАЙМ

КИШИНЕВ, 7 авг — ПРАЙМ. Народное собрание Гагаузии (местный парламент) и исполнительный комитет (правительство) приняли решение о проведении в автономии массовых мирных акций протеста в ответ на приговор суда Кишинева, вынесенный в отношении главы региона Евгении Гуцул, говорится в резолюции, опубликованной в четверг на сайте гагаузского парламента. Районный суд Кишинева 5 августа приговорил Гуцул к семи годам лишения свободы с немедленным исполнением приговора по делу о финансировании запрещенной в Молдавии партии "Шор". Глава Гагаузии назвала приговор "политической расправой по указке сверху" и заявила, что будет бороться за свое имя и правду. Она обвинила президента Молдавии Майю Санду в использовании репрессий как инструмента борьбы с несогласными. Защита главы автономии намерена обжаловать решение суда в Апелляционной палате Кишинева в течение 15 дней. "Организовать и провести на территории Гагаузии массовые мирные акции протеста в поддержку Главы Гагаузии Е.А. Гуцул и законных прав автономии", — говорится в тексте резолюции. Власти автономии утверждают, что дело против Гуцул носит политический характер и представляет собой "акт давления на всю оппозицию страны". По их мнению, действия Кишинева направлены на ликвидацию реальной автономии региона перед парламентскими выборами. Согласно резолюции, также планируется создание Регионального штаба для координации протестной кампании, а к жителям автономии уже обратились с призывом сохранять "единство, спокойствие и гражданскую солидарность". Проведение парламентских выборов в Молдавии запланировано на 28 сентября. Ранее власти Молдавии перешли к репрессивным мерам против любого инакомыслия в стране – помимо Гуцул, уголовные дела возбуждены против целого ряда оппозиционных политиков, в аэропорту Кишинева задерживают депутатов за посещение России. Кроме того, Кишинев пытается запретить протесты за 30 дней и в течение 30 дней после выборов. Чтобы отказывать кандидатам в регистрации без объяснения причин и таким образом не допустить их до выборов, правящая партия предложила расширить полномочия службы информации и безопасности якобы "для борьбы с избирательной коррупцией". С неугодными СМИ, предоставляющими отличную от правящей власти точку зрения на политические события в стране, власти Молдавии разобрались еще в 2023 году - закрыты 13 телеканалов и десятки сайтов. В список запрещенных ресурсов попали сайт и Telegram-канал Sputnik Молдова, сайты "Комсомольской правды", "Аргументов и фактов", "Московского комсомольца", "Российской газеты", агентства "Регнум", "Ленты.ру", "Правды.ру", а также сайты молдавских телеканалов Orizont TV, Prime TV, "Примул", Publika TV, Canal 2, Canal 3 и других. Также осенью прошлого года перед выборами в Молдавии было заблокировано более 100 Telegram-каналов.

молдавия

