Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Huawei запустила экосистему программного обеспечения для чипов Ascend - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250807/huawei-860407066.html
Huawei запустила экосистему программного обеспечения для чипов Ascend
Huawei запустила экосистему программного обеспечения для чипов Ascend - 07.08.2025, ПРАЙМ
Huawei запустила экосистему программного обеспечения для чипов Ascend
Китайская технологическая компания Huawei объявила о запуске экосистемы программного обеспечения с открытым исходным кодом для чипов Ascend. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T07:50+0300
2025-08-07T07:50+0300
технологии
мировая экономика
сша
huawei
wechat
financial times
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860407066.jpg?1754542257
ПЕКИН, 7 авг - ПРАЙМ. Китайская технологическая компания Huawei объявила о запуске экосистемы программного обеспечения с открытым исходным кодом для чипов Ascend. Как отмечается в заявлении компании, ранее опубликованном в официальном аккаунте в соцсети WeChat, речь идет о программном обеспечении CANN (Compute Architecture for Neural Networks), которое служит связующим звеном между высокоуровневыми моделями для обучения искусственного интеллекта и чипами Ascend, предоставляя пользователям доступ к вычислительным мощностям. В компании заявили, что такой шаг будет способствовать развитию самостоятельного раскрытия потенциала пользователями и разработке индивидуальных решений, что ускорит темпы инноваций для разработчиков и сделает Ascend более удобным и практичным в использовании. Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США 14 мая выпустило руководство, в котором говорится, что использование чипов искусственного интеллекта Ascend AI в любой точке мира нарушает экспортный контроль Соединенных Штатов. Как сообщили газете Financial Times источники, знакомые с ситуацией, этим заявлением бюро дало компаниям понять, что чипы Huawei, скорее всего, нарушили меры, требующие получения труднодоступных лицензий для экспорта американских технологий китайской организации. На этом фоне основатель и генеральный директор компании Жэнь Чжэнфэй ранее заявил в интервью китайской газете "Жэньминь жибао", что США преувеличивают успехи китайской технологической компании Huawei в области разработки чипов, потому что чипы Ascend AI все еще отстают от Соединенных Штатов на одно поколение. Минторг США в мае 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Google, владеющая мобильной операционной системой Android, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением общедоступных по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской организации.
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
технологии, мировая экономика, сша, huawei, wechat, financial times
Технологии, Мировая экономика, США, Huawei, WeChat, Financial Times
07:50 07.08.2025
 
Huawei запустила экосистему программного обеспечения для чипов Ascend

Huawei запустила экосистему программного обеспечения для чипов Ascend

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 7 авг - ПРАЙМ. Китайская технологическая компания Huawei объявила о запуске экосистемы программного обеспечения с открытым исходным кодом для чипов Ascend.
Как отмечается в заявлении компании, ранее опубликованном в официальном аккаунте в соцсети WeChat, речь идет о программном обеспечении CANN (Compute Architecture for Neural Networks), которое служит связующим звеном между высокоуровневыми моделями для обучения искусственного интеллекта и чипами Ascend, предоставляя пользователям доступ к вычислительным мощностям.
В компании заявили, что такой шаг будет способствовать развитию самостоятельного раскрытия потенциала пользователями и разработке индивидуальных решений, что ускорит темпы инноваций для разработчиков и сделает Ascend более удобным и практичным в использовании.
Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США 14 мая выпустило руководство, в котором говорится, что использование чипов искусственного интеллекта Ascend AI в любой точке мира нарушает экспортный контроль Соединенных Штатов. Как сообщили газете Financial Times источники, знакомые с ситуацией, этим заявлением бюро дало компаниям понять, что чипы Huawei, скорее всего, нарушили меры, требующие получения труднодоступных лицензий для экспорта американских технологий китайской организации.
На этом фоне основатель и генеральный директор компании Жэнь Чжэнфэй ранее заявил в интервью китайской газете "Жэньминь жибао", что США преувеличивают успехи китайской технологической компании Huawei в области разработки чипов, потому что чипы Ascend AI все еще отстают от Соединенных Штатов на одно поколение.
Минторг США в мае 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Google, владеющая мобильной операционной системой Android, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением общедоступных по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской организации.
 
ТехнологииМировая экономикаСШАHuaweiWeChatFinancial Times
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала