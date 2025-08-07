https://1prime.ru/20250807/huawei-860407066.html

Huawei запустила экосистему программного обеспечения для чипов Ascend

Huawei запустила экосистему программного обеспечения для чипов Ascend - 07.08.2025, ПРАЙМ

Huawei запустила экосистему программного обеспечения для чипов Ascend

Китайская технологическая компания Huawei объявила о запуске экосистемы программного обеспечения с открытым исходным кодом для чипов Ascend. | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T07:50+0300

2025-08-07T07:50+0300

2025-08-07T07:50+0300

технологии

мировая экономика

сша

huawei

wechat

financial times

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860407066.jpg?1754542257

ПЕКИН, 7 авг - ПРАЙМ. Китайская технологическая компания Huawei объявила о запуске экосистемы программного обеспечения с открытым исходным кодом для чипов Ascend. Как отмечается в заявлении компании, ранее опубликованном в официальном аккаунте в соцсети WeChat, речь идет о программном обеспечении CANN (Compute Architecture for Neural Networks), которое служит связующим звеном между высокоуровневыми моделями для обучения искусственного интеллекта и чипами Ascend, предоставляя пользователям доступ к вычислительным мощностям. В компании заявили, что такой шаг будет способствовать развитию самостоятельного раскрытия потенциала пользователями и разработке индивидуальных решений, что ускорит темпы инноваций для разработчиков и сделает Ascend более удобным и практичным в использовании. Бюро промышленности и безопасности министерства торговли США 14 мая выпустило руководство, в котором говорится, что использование чипов искусственного интеллекта Ascend AI в любой точке мира нарушает экспортный контроль Соединенных Штатов. Как сообщили газете Financial Times источники, знакомые с ситуацией, этим заявлением бюро дало компаниям понять, что чипы Huawei, скорее всего, нарушили меры, требующие получения труднодоступных лицензий для экспорта американских технологий китайской организации. На этом фоне основатель и генеральный директор компании Жэнь Чжэнфэй ранее заявил в интервью китайской газете "Жэньминь жибао", что США преувеличивают успехи китайской технологической компании Huawei в области разработки чипов, потому что чипы Ascend AI все еще отстают от Соединенных Штатов на одно поколение. Минторг США в мае 2019 года внес Huawei в черный список, который перекрывает ей путь к покупке компонентов и технологий американских производителей. Google, владеющая мобильной операционной системой Android, приостановила сотрудничество с Huawei в сферах, требующих передачи оборудования, ПО и технических услуг, за исключением общедоступных по открытой лицензии. В частности, американская компания лишила Huawei доступа к обновлениям ОС Android, которой оснащены смартфоны китайской организации.

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, мировая экономика, сша, huawei, wechat, financial times