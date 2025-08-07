https://1prime.ru/20250807/ii-860437257.html

Россия и Узбекистан намерены расширить сотрудничество в сфере ИИ

ТАШКЕНТ, 7 авг - ПРАЙМ. Россия и Узбекистан намерены расширить сотрудничество в сфере применения искусственного интеллекта (ИИ), заинтересованы в реализации совместных проектов в этой области, сообщает в четверг пресс-служба посольства РФ в республике. По данным пресс-службы, заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Григорий Борисенко и первый заместитель министра цифровых технологий Узбекистана Олег Пекось в Самарканде на полях международного форума по развитию технологий искусственного интеллекта в СНГ обсудили вопросы двустороннего сотрудничества. "Обсуждены вопросы практического наполнения дорожной карты между министерствами на 2025-2027 годы с упором на расширение сотрудничества с применением технологий ИИ в сферах здравоохранения, поисково-спасательных отрядов, по линии МЧС", - говорится в сообщении, размещённом в Telegram-канале посольства Стороны с удовлетворением отметили уровень взаимодействия в сфере цифровых технологий в рамках межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству между Россией и Узбекистаном, отмечается в сообщении. "Подчеркнута заинтересованность в реализации совместных проектов по подготовке специалистов в сфере ИИ", - добавили в посольстве.

