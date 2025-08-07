https://1prime.ru/20250807/ija-860404476.html

Мужчины в России больше женщин доверяют ИИ, показал опрос

2025-08-07T05:07+0300

общество

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Мужчины в РФ больше женщин доверяют искусственному интеллекту - женщинам чаще важны этические аспекты и человеческое участие в принятии решений, говорится в исследовании российского ИИ-ассистента для повышения эффективности онлайн-встреч и звонков Mymeet.ai, данные которого есть в распоряжении РИА Новости. Исследование основано на данных внутреннего опроса 2 тысяч россиян (1 тысячи мужчин и 1 тысячи женщин) в возрасте от 18 до 55 лет. "Уровень доверия к ИИ среди мужчин выше: 55% (554) из них заявляют, что доверяют ИИ как минимум на уровне других цифровых решений. Среди женщин этот показатель составляет около 40% (398), при этом они чаще подчеркивают важность человеческого участия в принятии решений и выражают обеспокоенность этическими аспектами", - сказано в исследовании. Почти половина опрошенных мужчин взаимодействуют с ИИ-сервисами каждый день, а 40% - раз в неделю. Среди женщин 35% пользуются ИИ ежедневно, а 44% - раз в неделю. Почти не обращаются к таким технологиям 21% женщин и 13% мужчин. Аналитики выяснили, что женщины отдают предпочтение ИИ-сервисам, связанным с заботой о здоровье, образованием и бытом: например, они помогают составлять расписания, управлять семейным бюджетом, планировать покупки и бытовые дела, а также отслеживать здоровье, сон и психологическое состояние. А мужчины выбирают технологии для автоматизации рабочих процессов - к примеру, применяют ИИ для автоматизации задач, расшифровки встреч, планирования проектов и анализа данных. При этом 76% респондентов отметили, что хотели бы пройти обучение по работе с ИИ-технологиями, - причем женщин среди них больше, чем мужчин. "Наше исследование показывает: мужчины стремятся к эффективности в работе: от планирования проектов до расшифровки рабочих встреч, а женщины - к балансу, благополучию и развитию. Это говорит о зрелом и осознанном подходе со стороны обеих аудиторий. Важно, чтобы ИИ-сервисы были интуитивными, прозрачными и этически выверенными для всех", - прокомментировали в компании.

общество