Биржи Европы растут в ожидании решения Банка Англии по ставке - 07.08.2025
Биржи Европы растут в ожидании решения Банка Англии по ставке
Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут перед обнародованием решения Банка Англии по ключевой ставке, следует из биржевых данных.
2025-08-07T12:48+0300
2025-08-07T12:48+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут перед обнародованием решения Банка Англии по ключевой ставке, следует из биржевых данных. По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,29%, до 9 137,38 пункта, французский CAC 40 поднимался на 1,14%, до 7 722,37 пункта, немецкий DAX - на 1,71%, до 24 314,46 пункта. В четверг будут опубликованы решения Банка Англии относительно денежно-кредитной политики. Ожидается, что по итогам августовского заседания регулятор понизит ключевую ставку до уровня 4% годовых с текущих 4,25%. Акции немецкого промышленного концерна Siemens AG растут в цене на 3,53% после того, как компания объявила о росте чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2024-2025 финансового года на 24% в годовом выражении, до 8,55 миллиарда евро. При этом разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 10,06 евро против 8 евро годом ранее. Бумаги одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG дорожают более чем на 2% после выхода отчетности. Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия выросла на 7,9% в годовом выражении - до 1,1 миллиарда евро.
12:48 07.08.2025
 
© flickr.com / jam_90s
© flickr.com / jam_90s
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут перед обнародованием решения Банка Англии по ключевой ставке, следует из биржевых данных.
По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,29%, до 9 137,38 пункта, французский CAC 40 поднимался на 1,14%, до 7 722,37 пункта, немецкий DAX - на 1,71%, до 24 314,46 пункта.
В четверг будут опубликованы решения Банка Англии относительно денежно-кредитной политики. Ожидается, что по итогам августовского заседания регулятор понизит ключевую ставку до уровня 4% годовых с текущих 4,25%.
Акции немецкого промышленного концерна Siemens AG растут в цене на 3,53% после того, как компания объявила о росте чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2024-2025 финансового года на 24% в годовом выражении, до 8,55 миллиарда евро. При этом разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 10,06 евро против 8 евро годом ранее.
Бумаги одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG дорожают более чем на 2% после выхода отчетности. Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия выросла на 7,9% в годовом выражении - до 1,1 миллиарда евро.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
