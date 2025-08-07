https://1prime.ru/20250807/indeksy-860425711.html

Биржи Европы растут в ожидании решения Банка Англии по ставке

Биржи Европы растут в ожидании решения Банка Англии по ставке - 07.08.2025, ПРАЙМ

Биржи Европы растут в ожидании решения Банка Англии по ставке

Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут перед обнародованием решения Банка Англии по ключевой ставке, следует из биржевых данных. | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T12:48+0300

2025-08-07T12:48+0300

2025-08-07T12:48+0300

экономика

рынок

торги

индексы

европа

банк англии

dax

siemens ag

https://cdnn.1prime.ru/img/76217/03/762170314_0:53:1024:629_1920x0_80_0_0_a3cae7ad3509b24b2fa1271a2456a33d.jpg

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы в четверг преимущественно растут перед обнародованием решения Банка Англии по ключевой ставке, следует из биржевых данных. По состоянию на 12.44 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,29%, до 9 137,38 пункта, французский CAC 40 поднимался на 1,14%, до 7 722,37 пункта, немецкий DAX - на 1,71%, до 24 314,46 пункта. В четверг будут опубликованы решения Банка Англии относительно денежно-кредитной политики. Ожидается, что по итогам августовского заседания регулятор понизит ключевую ставку до уровня 4% годовых с текущих 4,25%. Акции немецкого промышленного концерна Siemens AG растут в цене на 3,53% после того, как компания объявила о росте чистой прибыли по итогам девяти месяцев 2024-2025 финансового года на 24% в годовом выражении, до 8,55 миллиарда евро. При этом разводненная прибыль на акцию за отчетный период составила 10,06 евро против 8 евро годом ранее. Бумаги одного из ведущих мировых производителей бытовой и промышленной химии Henkel AG дорожают более чем на 2% после выхода отчетности. Чистая прибыль компании, приходящаяся на акционеров, по итогам первого полугодия выросла на 7,9% в годовом выражении - до 1,1 миллиарда евро.

https://1prime.ru/20250806/atr-860364026.html

европа

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, торги, индексы, европа, банк англии, dax, siemens ag