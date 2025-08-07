Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Фондовый рынок Индии открылся падением на фоне новых пошлин США - 07.08.2025
Фондовый рынок Индии открылся падением на фоне новых пошлин США
Фондовый рынок Индии открылся падением на фоне новых пошлин США - 07.08.2025, ПРАЙМ
Фондовый рынок Индии открылся падением на фоне новых пошлин США
Индийские фондовые рынки открылись в четверг падением на фоне объявлений новых тарифов со стороны США, свидетельствуют данные торгов. | 07.08.2025, ПРАЙМ
НЬЮ-ДЕЛИ, 7 авг – ПРАЙМ. Индийские фондовые рынки открылись в четверг падением на фоне объявлений новых тарифов со стороны США, свидетельствуют данные торгов. В конце июля президент США Дональд Трамп объявил о введении 25-процентной пошлины на импорт из Индии, сославшись на высокие тарифы со стороны Нью-Дели, торговые барьеры и "сотрудничество с Россией". Также он заявил, что Индия должна платить неуказанный штраф за вышеупомянутые действия. Пошлина вступает в силу в четверг. При этом в среду Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России. Эти санкции начинают действовать с 27 августа. По состоянию на 11.00 (8.30 мск) индекс Sensex 30 упал на 0,56% (на 442,85 пункта) до 80 101,14 пункта, а индекс Nifty 50 - на 0,57% (на 134,85 пункта), до 24 439,35 пункта. Sensex S&amp;P BSE (Sensex) - эталонный индекс Бомбейской фондовой биржи (BSE). Он состоит из акций 30 крупнейших и наиболее активно торгуемых на бирже компаний. NSE Nifty 50 - ключевой индекс Индийской фондовой биржи (National Stock Exchange of India Limited, NSE). Он представляет собой средневзвешенное значение акций 50 индийских компаний в 13 секторах экономики. Трамп и Моди по итогам визита в США лидера Индии в феврале этого года поставили цель более чем удвоить двусторонний товарооборот до 500 миллиардов долларов к 2030 году с нынешних 191 миллиарда долларов и с этой целью заключить двустороннее торговое соглашение, которое планировали подписать осенью этого года. Еще до ввода новых санкций США индийские политики и дипломаты считали, что Индия может уладить вопрос с тарифами с США в рамках будущего торгового соглашения. Индия и США провели уже несколько раундов обсуждений контуров будущего торгового соглашения между двумя странами. Главным камнем преткновения, по данным СМИ, остается желание США, чтобы Индия допустила на свой сельскохозяйственный рынок генетически модифицированные культуры. Индия отвергла это предложение, утверждая, что эти культуры могут нанести вред фермерам и повлиять на безопасность пищевых продуктов. Хотя обе стороны пытаются найти общий язык, это требование, как сообщается, продолжает препятствовать достижению окончательного соглашения.
индия
