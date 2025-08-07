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Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета - 07.08.2025, ПРАЙМ
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Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета
Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета - 07.08.2025, ПРАЙМ
Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета
Сэкономить на оплате домашнего интернета можно, если отказаться от ненужных услуг, выбрать тариф с меньшей скоростью, пакетное предложение или сменить... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T02:02+0300
2025-08-07T02:02+0300
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Сэкономить на оплате домашнего интернета можно, если отказаться от ненужных услуг, выбрать тариф с меньшей скоростью, пакетное предложение или сменить поставщика, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.В ряде случаев при оплате домашнего интернета пользователи также оплачивают и другие услуги, поставляемые провайдером. Целесообразно провести ревизию подключенных опций. Возможно, среди них есть ненужные."Например, бывает, что у граждан, помимо интернета, в пакете присутствует также и оплата телевидения. При этом данной опцией могут не пользоваться или пользоваться только несколькими ТВ-каналами", - указал эксперт.Иногда пользователь оплачивает мобильную связь и мобильный интернет у одного оператора, услуги за домашний интернет у другого поставщика, а оплату ТВ - у третьего. Если есть возможность получать все перечисленные услуги от одного поставщика, следует ее рассмотреть. С высокой вероятностью, конечная сумма платежа будет меньше, так как пакетные предложения зачастую получаются значительно дешевле."В каждом конкретном случае сумма экономии получается разной, но, по моим оценкам, использование пакетных предложений зачастую позволяет сэкономить до трети от суммы платежа или даже в ряде случаев сократить расходы в два раза", - отметил Балынин.Еще одно направление для ревизии - это параметры подключенных услуг. Например, чем выше указанная в условиях тарифа величина скорости, тем больше сумма ежемесячного платежа. Если ее можно безболезненно снизить, то и платить придется меньше.Как правило, поставщики услуг домашнего интернета заинтересованы в привлечении новых клиентов и поэтому щедры с приветственными скидками - от 50 до 100% на 1-3 месяца или 50% на период до 1 года. Параметры нужно выяснять в каждом конкретном случае.Во время длительного отсутствия дома (например, при отъезде во время отпуска или командировки) целесообразно изучить параметры возможной блокировки оказания услуг домашнего интернета на это время. Это также позволит сэкономить, заключил эксперт.
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интернет, технологии, финансы
интернет, Технологии, Финансы
02:02 07.08.2025
 
Эксперт назвал пять способов сэкономить на оплате домашнего интернета

Доцент Балынин назвал способы сэкономить на оплате домашнего интернета

© Unsplash/rupixen.comКредитная карта
Кредитная карта
© Unsplash/rupixen.com
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МОСКВА, 7 авг — ПРАЙМ. Сэкономить на оплате домашнего интернета можно, если отказаться от ненужных услуг, выбрать тариф с меньшей скоростью, пакетное предложение или сменить поставщика, рассказал агентству "Прайм" доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Игорь Балынин.
В ряде случаев при оплате домашнего интернета пользователи также оплачивают и другие услуги, поставляемые провайдером. Целесообразно провести ревизию подключенных опций. Возможно, среди них есть ненужные.
"Например, бывает, что у граждан, помимо интернета, в пакете присутствует также и оплата телевидения. При этом данной опцией могут не пользоваться или пользоваться только несколькими ТВ-каналами", - указал эксперт.
Иногда пользователь оплачивает мобильную связь и мобильный интернет у одного оператора, услуги за домашний интернет у другого поставщика, а оплату ТВ - у третьего. Если есть возможность получать все перечисленные услуги от одного поставщика, следует ее рассмотреть. С высокой вероятностью, конечная сумма платежа будет меньше, так как пакетные предложения зачастую получаются значительно дешевле.
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"В каждом конкретном случае сумма экономии получается разной, но, по моим оценкам, использование пакетных предложений зачастую позволяет сэкономить до трети от суммы платежа или даже в ряде случаев сократить расходы в два раза", - отметил Балынин.
Еще одно направление для ревизии - это параметры подключенных услуг. Например, чем выше указанная в условиях тарифа величина скорости, тем больше сумма ежемесячного платежа. Если ее можно безболезненно снизить, то и платить придется меньше.
Как правило, поставщики услуг домашнего интернета заинтересованы в привлечении новых клиентов и поэтому щедры с приветственными скидками - от 50 до 100% на 1-3 месяца или 50% на период до 1 года. Параметры нужно выяснять в каждом конкретном случае.
Во время длительного отсутствия дома (например, при отъезде во время отпуска или командировки) целесообразно изучить параметры возможной блокировки оказания услуг домашнего интернета на это время. Это также позволит сэкономить, заключил эксперт.
 
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