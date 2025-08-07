Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России подготовили схему доступа к сервисам при ограничениях интернета - 07.08.2025
В России подготовили схему доступа к сервисам при ограничениях интернета
2025-08-07T20:09+0300
2025-08-07T20:10+0300
КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Минцифры России и операторы связи подготовили техническую схему доступа россиян к массовым сервисам в условиях ограничения мобильного интернета - пользователи смогут воспользоваться ими, пройдя проверку через Captcha (тест, предназначенный для определения, является ли пользователь человеком или ботом), рассказал журналиста глава министерства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция". "Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по Captcha пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости, которая предусмотрена", - сказал Шадаев. Он добавил, что в "белый список" попадут сервисы массового использования, в том числе маркетплейсы, такси, сервисы доставок. Сейчас эта инициатива будет направлена в ФСБ, сообщил министр. Кроме этого, сейчас обсуждается утверждение единого порядка взаимодействия операторов с теми, кто может давать команды на включение и отключение мобильного интернета. "Будет единый порядок взаимодействий и одна точка принятия решения о включении или отключении. … Мы считаем, что мы сможем об этом договориться", - добавил Шадаев.
20:09 07.08.2025 (обновлено: 20:10 07.08.2025)
 
В России подготовили схему доступа к сервисам при ограничениях интернета

Шадаев: в РФ подготовили схему доступа к сервисам при ограничениях интернета

КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Минцифры России и операторы связи подготовили техническую схему доступа россиян к массовым сервисам в условиях ограничения мобильного интернета - пользователи смогут воспользоваться ими, пройдя проверку через Captcha (тест, предназначенный для определения, является ли пользователь человеком или ботом), рассказал журналиста глава министерства Максут Шадаев на площадке форума "Цифровая эволюция".
"Минцифры совместно с операторами подготовили техническую схему доступа граждан к мобильному интернету в условиях ограничений. То есть когда происходит блокировка, по Captcha пользователи смогут получить доступ к белому списку основных сервисов на той же скорости, которая предусмотрена", - сказал Шадаев.
Он добавил, что в "белый список" попадут сервисы массового использования, в том числе маркетплейсы, такси, сервисы доставок.
Сейчас эта инициатива будет направлена в ФСБ, сообщил министр.
Кроме этого, сейчас обсуждается утверждение единого порядка взаимодействия операторов с теми, кто может давать команды на включение и отключение мобильного интернета. "Будет единый порядок взаимодействий и одна точка принятия решения о включении или отключении. … Мы считаем, что мы сможем об этом договориться", - добавил Шадаев.
РКН порекомендовал отечественные сервисы по замеру скорости интернета
30 июля, 12:50
 
Заголовок открываемого материала