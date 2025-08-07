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iPhone и умные часы Apple будут оснащаться стеклом из США
iPhone и умные часы Apple будут оснащаться стеклом из США - 07.08.2025, ПРАЙМ
iPhone и умные часы Apple будут оснащаться стеклом из США
Глава Apple Тим Кук заявил, что вскоре производимые компанией смартфоны и умные часы будут оснащаться стеклом, сделанным в США. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T02:18+0300
2025-08-07T02:18+0300
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технологии
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ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Глава Apple Тим Кук заявил, что вскоре производимые компанией смартфоны и умные часы будут оснащаться стеклом, сделанным в США.
"Впервые: каждый новый iPhone, абсолютно каждые новые Apple Watch, проданные где угодно в мире, будут содержать стеклянное покрытие, сделанное в Кентукки", - сказал Кук в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Он заявил, что в этом штате будет построена "самая большая и продвинутая линия по производству стекла для смартфонов".
Apple переносит часть производства в США из-за угрозы американских санкций против Китая. Как сообщил ранее Трамп, компания обещала осуществить инвестиции в строительство и организацию производства в США в размере 600 миллионов долларов. Эксперты допускают, что это сделает производимые ей товары дороже.
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технологии, сша, китай, дональд трамп, apple
Технологии, Экономика, США, КИТАЙ, Дональд Трамп, Apple
iPhone и умные часы Apple будут оснащаться стеклом из США
Глава Apple Кук: смартфоны и умные часы будут оснащаться стеклом, сделанным в США
ВАШИНГТОН, 7 авг - ПРАЙМ. Глава Apple Тим Кук заявил, что вскоре производимые компанией смартфоны и умные часы будут оснащаться стеклом, сделанным в США.
"Впервые: каждый новый iPhone, абсолютно каждые новые Apple Watch, проданные где угодно в мире, будут содержать стеклянное покрытие, сделанное в Кентукки", - сказал Кук в Белом доме на встрече с президентом США Дональдом Трампом.
Он заявил, что в этом штате будет построена "самая большая и продвинутая линия по производству стекла для смартфонов".
Apple переносит часть производства в США из-за угрозы американских санкций против Китая. Как сообщил ранее Трамп, компания обещала осуществить инвестиции в строительство и организацию производства в США в размере 600 миллионов долларов. Эксперты допускают, что это сделает производимые ей товары дороже.