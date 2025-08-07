Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Якутия" запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ - 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T05:10+0300
2025-08-07T05:10+0300
УЛАН-УДЭ, 7 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" с 4 сентября запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ, он будет летать раз в неделю, сообщил минтранс Якутии. "С 4 сентября 2025 года авиакомпания "Якутия" открывает новый удобный прямой рейс между Якутском и Улан-Удэ", - говорится в сообщении. Уточняется, что рейс будет летать раз в неделю: с 4 сентября по 11 сентября 2025 года - по четвергам; с 19 сентября по 24 октября 2025 года - по пятницам. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в авиакассах и по бесплатному номеру центра продаж и информации 88007002190.
УЛАН-УДЭ, 7 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" с 4 сентября запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ, он будет летать раз в неделю, сообщил минтранс Якутии.
"С 4 сентября 2025 года авиакомпания "Якутия" открывает новый удобный прямой рейс между Якутском и Улан-Удэ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рейс будет летать раз в неделю: с 4 сентября по 11 сентября 2025 года - по четвергам; с 19 сентября по 24 октября 2025 года - по пятницам. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в авиакассах и по бесплатному номеру центра продаж и информации 88007002190.
 
