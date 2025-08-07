https://1prime.ru/20250807/jakutija-860404563.html
"Якутия" запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ
"Якутия" запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Якутия" запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ
Авиакомпания "Якутия" с 4 сентября запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ, он будет летать раз в неделю, сообщил минтранс Якутии. | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T05:10+0300
2025-08-07T05:10+0300
2025-08-07T05:10+0300
бизнес
якутск
улан-удэ
якутия
авиакомпания "якутия"
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860404563.jpg?1754532629
УЛАН-УДЭ, 7 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" с 4 сентября запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ, он будет летать раз в неделю, сообщил минтранс Якутии.
"С 4 сентября 2025 года авиакомпания "Якутия" открывает новый удобный прямой рейс между Якутском и Улан-Удэ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рейс будет летать раз в неделю: с 4 сентября по 11 сентября 2025 года - по четвергам; с 19 сентября по 24 октября 2025 года - по пятницам. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в авиакассах и по бесплатному номеру центра продаж и информации 88007002190.
якутск
улан-удэ
якутия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, якутск, улан-удэ, якутия, авиакомпания "якутия"
Бизнес, Якутск, Улан-Удэ, ЯКУТИЯ, авиакомпания "Якутия"
"Якутия" запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ
Авиакомпания "Якутия" с 4 сентября запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ
УЛАН-УДЭ, 7 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" с 4 сентября запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ, он будет летать раз в неделю, сообщил минтранс Якутии.
"С 4 сентября 2025 года авиакомпания "Якутия" открывает новый удобный прямой рейс между Якутском и Улан-Удэ", - говорится в сообщении.
Уточняется, что рейс будет летать раз в неделю: с 4 сентября по 11 сентября 2025 года - по четвергам; с 19 сентября по 24 октября 2025 года - по пятницам. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в авиакассах и по бесплатному номеру центра продаж и информации 88007002190.