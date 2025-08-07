https://1prime.ru/20250807/jakutija-860404563.html

"Якутия" запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ

"Якутия" запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ - 07.08.2025, ПРАЙМ

"Якутия" запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ

Авиакомпания "Якутия" с 4 сентября запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ, он будет летать раз в неделю, сообщил минтранс Якутии. | 07.08.2025, ПРАЙМ

2025-08-07T05:10+0300

2025-08-07T05:10+0300

2025-08-07T05:10+0300

бизнес

якутск

улан-удэ

якутия

авиакомпания "якутия"

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/860404563.jpg?1754532629

УЛАН-УДЭ, 7 авг - ПРАЙМ. Авиакомпания "Якутия" с 4 сентября запускает новый рейс из Якутска в Улан-Удэ, он будет летать раз в неделю, сообщил минтранс Якутии. "С 4 сентября 2025 года авиакомпания "Якутия" открывает новый удобный прямой рейс между Якутском и Улан-Удэ", - говорится в сообщении. Уточняется, что рейс будет летать раз в неделю: с 4 сентября по 11 сентября 2025 года - по четвергам; с 19 сентября по 24 октября 2025 года - по пятницам. Авиабилеты можно приобрести на официальном сайте авиакомпании, в авиакассах и по бесплатному номеру центра продаж и информации 88007002190.

якутск

улан-удэ

якутия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, якутск, улан-удэ, якутия, авиакомпания "якутия"