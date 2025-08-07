Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке изменили маршруты для обхода зон возможного пеплопада - 07.08.2025, ПРАЙМ
https://1prime.ru/20250807/kamchatka-860405064.html
2025-08-07T05:46+0300
2025-08-07T05:46+0300
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - ПРАЙМ. Отдельные маршруты АО "Камчатское авиационное предприятие" скорректированы для обхода зон возможного пеплопада, сообщили РИА Новости в авиакомпании. "В связи с активными извержениями вулканов часть маршрутов изменена для обхода потенциальных зон пеплопада. Например, если раньше при полете из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики самолет следовал через восточное побережье Камчатки, то теперь маршрут проложен так, чтобы борт сначала направлялся к западному побережью, а затем поворачивал на Тиличики", - пояснили в авиакомпании. Время в пути при этом существенно не изменилось, отметили в "Камчатском авиационном предприятии". В настоящее время на Камчатке активны семь вулканов, крупнейший из которых - Ключевской. Он начал извергаться в ночь на 31 июля после мощного землетрясения магнитудой до 8,7.
05:46 07.08.2025
 
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 авг - ПРАЙМ. Отдельные маршруты АО "Камчатское авиационное предприятие" скорректированы для обхода зон возможного пеплопада, сообщили РИА Новости в авиакомпании.
"В связи с активными извержениями вулканов часть маршрутов изменена для обхода потенциальных зон пеплопада. Например, если раньше при полете из Петропавловска-Камчатского в село Тиличики самолет следовал через восточное побережье Камчатки, то теперь маршрут проложен так, чтобы борт сначала направлялся к западному побережью, а затем поворачивал на Тиличики", - пояснили в авиакомпании.
Время в пути при этом существенно не изменилось, отметили в "Камчатском авиационном предприятии".
В настоящее время на Камчатке активны семь вулканов, крупнейший из которых - Ключевской. Он начал извергаться в ночь на 31 июля после мощного землетрясения магнитудой до 8,7.
 
