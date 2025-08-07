https://1prime.ru/20250807/kamchatka-860447611.html
Росавиация сообщила о работе аэропортов на Камчатке при активности вулканов
Росавиация сообщила о работе аэропортов на Камчатке при активности вулканов - 07.08.2025, ПРАЙМ
Росавиация сообщила о работе аэропортов на Камчатке при активности вулканов
АЭРОПОРТЫ КАМЧАТКИ РАБОТАЮТ ШТАТНО НА ФОНЕ АКТИВНОСТИ ВУЛКАНОВ В РЕГИОНЕ - РОСАВИАЦИЯ РИА НОВОСТИ | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T21:16+0300
2025-08-07T21:16+0300
2025-08-07T21:16+0300
происшествия
росавиация
камчатка
вулкан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860259945_0:453:1945:1547_1920x0_80_0_0_a983d37585ac449252ea1f0cae004794.jpg
АЭРОПОРТЫ КАМЧАТКИ РАБОТАЮТ ШТАТНО НА ФОНЕ АКТИВНОСТИ ВУЛКАНОВ В РЕГИОНЕ - РОСАВИАЦИЯ РИА НОВОСТИ
камчатка
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/03/860259945_0:271:1945:1730_1920x0_80_0_0_f97160fbd821213d76450fb26b90cc07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
росавиация, камчатка, вулкан
Происшествия, Росавиация, КАМЧАТКА, Вулкан
Росавиация сообщила о работе аэропортов на Камчатке при активности вулканов
Росавиация: на фоне активности вулканов аэропорты Камчатки работают штатно