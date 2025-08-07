https://1prime.ru/20250807/kamchatka-860449027.html

На Камчатке снова произошли землетрясения

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Два землетрясения магнитудой 5.0 произошли на Камчатке, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 223. Глубина (километры): 52.7. Магнитуда: 5.0", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. Спустя 22 минуты произошло второе землетрясение магнитудой 5.0 в 328 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 67,7 километра.

