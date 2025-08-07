Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Камчатке снова произошли землетрясения
На Камчатке снова произошли землетрясения
Два землетрясения магнитудой 5.0 произошли на Камчатке, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. | 07.08.2025, ПРАЙМ
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Два землетрясения магнитудой 5.0 произошли на Камчатке, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН. "Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 223. Глубина (километры): 52.7. Магнитуда: 5.0", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях. Спустя 22 минуты произошло второе землетрясение магнитудой 5.0 в 328 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 67,7 километра.
камчатка
Происшествия, КАМЧАТКА
22:45 07.08.2025
 
На Камчатке снова произошли землетрясения

ФИЦ ЕГС РАН: на Камчатке произошли два землетрясения магнитудой 5.0

© РИА Новости . Александр Пирагис
Камчатка - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Александр Пирагис
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Два землетрясения магнитудой 5.0 произошли на Камчатке, сообщил региональный филиал ФИЦ Единой геофизической службы РАН.
"Расстояние от Петропавловска-Камчатского: 223. Глубина (километры): 52.7. Магнитуда: 5.0", - говорится в сообщении в Telegram-канале с отчетами службы о произошедших землетрясениях.
Спустя 22 минуты произошло второе землетрясение магнитудой 5.0 в 328 километрах от Петропавловска-Камчатского, очаг залегал на глубине 67,7 километра.
Заголовок открываемого материала