В Казахстане сообщили о росте транзита топлива из России в Таджикистан
АСТАНА, 7 авг - ПРАЙМ. Транзит нефтепродуктов из России в Таджикистан по территории Казахстана вырос на 33% по сравнению с 2024 годом и превысил 700 тысяч тонн, сообщает в четверг пресс-служба казахстанского оператора железных дорог "Казахстан темир жолы" (КТЖ). Возможность увеличения объемов грузоперевозок между Казахстаном и Таджикистаном рассмотрели на встрече в Астане глава КТЖ Талгат Алдыбергенов и начальник Таджикской железной дороги Комил Мирзоали. "Обсуждены объемы перевозок грузов с участием двух стран... Транзит перевозок нефтепродуктов из России по территории Казахстана в Таджикистан составил 713,1 тысячи тонн (рост на 33% к 2024 году)", - говорится в сообщении. В КТЖ добавили, что стороны выразили обоюдную заинтересованность в реализации совместных проектов, направленных на развитие железнодорожного сообщения между странами.
