"Кусок Москвы": в Нацбанке Украины подняли истерику из-за копеек - 07.08.2025
"Кусок Москвы": в Нацбанке Украины подняли истерику из-за копеек
"Кусок Москвы": в Нацбанке Украины подняли истерику из-за копеек - 07.08.2025
"Кусок Москвы": в Нацбанке Украины подняли истерику из-за копеек
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью РБК-Украина возмутился, что копейки якобы "связывают" страну с Россией. | 07.08.2025
2025-08-07T15:28+0300
2025-08-07T15:28+0300
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью РБК-Украина возмутился, что копейки якобы "связывают" страну с Россией.Так глава украинского нацбанка объяснил необходимость переименования копеек в шаги."Копейка – это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное, – в голове", — заявил Пышный.В прошлом году журнал Forbes сообщал, что Национальный банк Украины предложил заменить название наименьшей украинской денежной единицы с копейки на шаги, что в дальнейшем потребует изменений в законодательстве.Копейка как разменная монета помимо России используется также в Белоруссии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
1920
1920
true
15:28 07.08.2025
 
"Кусок Москвы": в Нацбанке Украины подняли истерику из-за копеек

Глава Нацбанка Украины Пышный пожаловался, что копейки объединяют страну с Россией

© fotolia.com / Andrii SalivonГривна
Гривна - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© fotolia.com / Andrii Salivon
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью РБК-Украина возмутился, что копейки якобы "связывают" страну с Россией.
Так глава украинского нацбанка объяснил необходимость переименования копеек в шаги.
"Копейка – это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное, – в голове", — заявил Пышный.
В прошлом году журнал Forbes сообщал, что Национальный банк Украины предложил заменить название наименьшей украинской денежной единицы с копейки на шаги, что в дальнейшем потребует изменений в законодательстве.
Копейка как разменная монета помимо России используется также в Белоруссии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
Заголовок открываемого материала