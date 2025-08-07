https://1prime.ru/20250807/kopeyka-860436349.html

"Кусок Москвы": в Нацбанке Украины подняли истерику из-за копеек

МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью РБК-Украина возмутился, что копейки якобы "связывают" страну с Россией.Так глава украинского нацбанка объяснил необходимость переименования копеек в шаги."Копейка – это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное, – в голове", — заявил Пышный.В прошлом году журнал Forbes сообщал, что Национальный банк Украины предложил заменить название наименьшей украинской денежной единицы с копейки на шаги, что в дальнейшем потребует изменений в законодательстве.Копейка как разменная монета помимо России используется также в Белоруссии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.

