"Кусок Москвы": в Нацбанке Украины подняли истерику из-за копеек
"Кусок Москвы": в Нацбанке Украины подняли истерику из-за копеек - 07.08.2025, ПРАЙМ
"Кусок Москвы": в Нацбанке Украины подняли истерику из-за копеек
Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью РБК-Украина возмутился, что копейки якобы "связывают" страну с Россией.
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Глава Национального банка Украины Андрей Пышный в интервью РБК-Украина возмутился, что копейки якобы "связывают" страну с Россией.Так глава украинского нацбанка объяснил необходимость переименования копеек в шаги."Копейка – это кусок Москвы, который у нас остается в кармане, на наших ценниках, а главное, – в голове", — заявил Пышный.В прошлом году журнал Forbes сообщал, что Национальный банк Украины предложил заменить название наименьшей украинской денежной единицы с копейки на шаги, что в дальнейшем потребует изменений в законодательстве.Копейка как разменная монета помимо России используется также в Белоруссии и непризнанной Приднестровской Молдавской Республике.
Глава Нацбанка Украины Пышный пожаловался, что копейки объединяют страну с Россией
