Трамп разрешил инвестировать пенсионные накопления в криптовалюту

Трамп разрешил инвестировать пенсионные накопления в криптовалюту - 07.08.2025, ПРАЙМ

Трамп разрешил инвестировать пенсионные накопления в криптовалюту

07.08.2025

ВАШИНГТОН, 7 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, открывающий доступ пенсионных накоплений американцев в системе 401(k) к инвестициям в криптовалюту, частный капитал и другие альтернативные активы, включая недвижимость, пишет в четверг газета Financial Times со ссылкой на неназванных представителей администрации. Согласно документу, федеральные регулирующие органы должны пересмотреть и разъяснить действующие нормы, чтобы допустить такие инвестиции в управляемые профессиональными фондами пенсионные портфели. Сейчас более 90 миллионов американцев используют 401(k) для долгосрочных вложений до выхода на пенсию, и их средства традиционно направляются в акции, облигации и индексные фонды. Решение может на практике кардинально изменить структуру пенсионных инвестиций в США, подчеркнули в Белом доме. Ожидается, что это создаст мощный приток капитала в индустрию частного капитала и усилит интеграцию цифровых активов в американскую финансовую систему. "Для сторонников децентрализованных финансов это - знаковый шаг к признанию криптовалют на высшем уровне", - говорится в публикации. Однако вместе с расширением возможностей для инвесторов возрастут и риски. Как отмечает FT, в отличие от традиционных бумаг, криптовалюта и частные фонды часто отличаются низкой ликвидностью, высокими комиссиями и использованием заемных средств. Кроме того, цифровые активы остаются крайне волатильными и подверженными резким колебаниям стоимости. По данным издания, интерес Трампа к этой теме подкрепляется личной вовлеченностью - его семья владеет значительными долями в компаниях, инвестирующих миллиарды долларов в криптовалютные проекты. Некоторые чиновники в Вашингтоне признались, что именно включение цифровых активов позволило инициативе получить "окончательное одобрение" со стороны президента. "Маловероятно, что сам рынок частного капитала смог бы протолкнуть этот шаг без криптовалютного элемента. В нынешнем Вашингтоне цифровые активы гораздо популярнее традиционных схем вложений", - приводит FT слова одного из советников Трампа на условиях анонимности.

