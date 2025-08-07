https://1prime.ru/20250807/kriptovalyuta-860444022.html
Трамп разрешил инвестировать пенсионные накопления в криптовалюту
Трамп разрешил инвестировать пенсионные накопления в криптовалюту - 07.08.2025, ПРАЙМ
Трамп разрешил инвестировать пенсионные накопления в криптовалюту
Президент США Дональд Трамп подписал указ, открывающий доступ пенсионных накоплений американцев в системе 401(k) к инвестициям в криптовалюту, частный капитал и | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T18:49+0300
2025-08-07T18:49+0300
2025-08-07T18:50+0300
экономика
сша
дональд трамп
пенсионные резервы
инвестирование
криптовалюта
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/86/832858624_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_b375bc7c93e67dce68d7742e5c8a964f.jpg
ВАШИНГТОН, 7 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, открывающий доступ пенсионных накоплений американцев в системе 401(k) к инвестициям в криптовалюту, частный капитал и другие альтернативные активы, включая недвижимость, пишет в четверг газета Financial Times со ссылкой на неназванных представителей администрации. Согласно документу, федеральные регулирующие органы должны пересмотреть и разъяснить действующие нормы, чтобы допустить такие инвестиции в управляемые профессиональными фондами пенсионные портфели. Сейчас более 90 миллионов американцев используют 401(k) для долгосрочных вложений до выхода на пенсию, и их средства традиционно направляются в акции, облигации и индексные фонды. Решение может на практике кардинально изменить структуру пенсионных инвестиций в США, подчеркнули в Белом доме. Ожидается, что это создаст мощный приток капитала в индустрию частного капитала и усилит интеграцию цифровых активов в американскую финансовую систему. "Для сторонников децентрализованных финансов это - знаковый шаг к признанию криптовалют на высшем уровне", - говорится в публикации. Однако вместе с расширением возможностей для инвесторов возрастут и риски. Как отмечает FT, в отличие от традиционных бумаг, криптовалюта и частные фонды часто отличаются низкой ликвидностью, высокими комиссиями и использованием заемных средств. Кроме того, цифровые активы остаются крайне волатильными и подверженными резким колебаниям стоимости. По данным издания, интерес Трампа к этой теме подкрепляется личной вовлеченностью - его семья владеет значительными долями в компаниях, инвестирующих миллиарды долларов в криптовалютные проекты. Некоторые чиновники в Вашингтоне признались, что именно включение цифровых активов позволило инициативе получить "окончательное одобрение" со стороны президента. "Маловероятно, что сам рынок частного капитала смог бы протолкнуть этот шаг без криптовалютного элемента. В нынешнем Вашингтоне цифровые активы гораздо популярнее традиционных схем вложений", - приводит FT слова одного из советников Трампа на условиях анонимности.
https://1prime.ru/20250724/tsb--859880916.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83285/86/832858624_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_8440dd35b5deb0340ee374e5c0b37183.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, дональд трамп, пенсионные резервы, инвестирование, криптовалюта
Экономика, США, Дональд Трамп, пенсионные резервы, инвестирование, криптовалюта
Трамп разрешил инвестировать пенсионные накопления в криптовалюту
Трамп разрешил инвестировать пенсионные накопления в США в криптовалюту
ВАШИНГТОН, 7 авг – ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп подписал указ, открывающий доступ пенсионных накоплений американцев в системе 401(k) к инвестициям в криптовалюту, частный капитал и другие альтернативные активы, включая недвижимость, пишет в четверг газета Financial Times со ссылкой на неназванных представителей администрации.
Согласно документу, федеральные регулирующие органы должны пересмотреть и разъяснить действующие нормы, чтобы допустить такие инвестиции в управляемые профессиональными фондами пенсионные портфели. Сейчас более 90 миллионов американцев используют 401(k) для долгосрочных вложений до выхода на пенсию, и их средства традиционно направляются в акции, облигации и индексные фонды.
Решение может на практике кардинально изменить структуру пенсионных инвестиций в США, подчеркнули в Белом доме. Ожидается, что это создаст мощный приток капитала в индустрию частного капитала и усилит интеграцию цифровых активов в американскую финансовую систему. "Для сторонников децентрализованных финансов это - знаковый шаг к признанию криптовалют на высшем уровне", - говорится в публикации.
Однако вместе с расширением возможностей для инвесторов возрастут и риски. Как отмечает FT, в отличие от традиционных бумаг, криптовалюта и частные фонды часто отличаются низкой ликвидностью, высокими комиссиями и использованием заемных средств. Кроме того, цифровые активы остаются крайне волатильными и подверженными резким колебаниям стоимости.
По данным издания, интерес Трампа к этой теме подкрепляется личной вовлеченностью - его семья владеет значительными долями в компаниях, инвестирующих миллиарды долларов в криптовалютные проекты. Некоторые чиновники в Вашингтоне признались, что именно включение цифровых активов позволило инициативе получить "окончательное одобрение" со стороны президента.
"Маловероятно, что сам рынок частного капитала смог бы протолкнуть этот шаг без криптовалютного элемента. В нынешнем Вашингтоне цифровые активы гораздо популярнее традиционных схем вложений", - приводит FT слова одного из советников Трампа на условиях анонимности.
ЦБ обсудит возможность создавать ПИФы для инвестиций в криптовалюту