Лавров и Фидан обсудили переговорный процесс по урегулированию на Украине - 07.08.2025
Лавров и Фидан обсудили переговорный процесс по урегулированию на Украине
2025-08-07T12:23+0300
2025-08-07T12:23+0300
АНКАРА, 7 авг – ПРАЙМ. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону в четверг переговорный процесс вокруг урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Сегодня (7 августа) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе беседы обсуждалась актуальная ситуация, связанная с переговорами между Россией и Украиной.
12:23 07.08.2025
 
Лавров и Фидан обсудили переговорный процесс по урегулированию на Украине

Лавров и Фидан обсудили по телефону переговорный процесс по украинскому конфликту

АНКАРА, 7 авг – ПРАЙМ. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону в четверг переговорный процесс вокруг урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Сегодня (7 августа) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе беседы обсуждалась актуальная ситуация, связанная с переговорами между Россией и Украиной.
