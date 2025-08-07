https://1prime.ru/20250807/lavrov-860422372.html

Лавров и Фидан обсудили переговорный процесс по урегулированию на Украине

АНКАРА, 7 авг – ПРАЙМ. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону в четверг переговорный процесс вокруг урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Сегодня (7 августа) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе беседы обсуждалась актуальная ситуация, связанная с переговорами между Россией и Украиной.

