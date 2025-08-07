https://1prime.ru/20250807/lavrov-860422372.html
Лавров и Фидан обсудили переговорный процесс по урегулированию на Украине
Лавров и Фидан обсудили переговорный процесс по урегулированию на Украине - 07.08.2025, ПРАЙМ
Лавров и Фидан обсудили переговорный процесс по урегулированию на Украине
Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону в четверг переговорный процесс вокруг урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T12:23+0300
2025-08-07T12:23+0300
2025-08-07T12:23+0300
политика
россия
турция
сергей лавров
хакан фидан
украина
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_0:177:3011:1871_1920x0_80_0_0_0eef9db21cc73f113d4eebf68300418b.jpg
АНКАРА, 7 авг – ПРАЙМ. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону в четверг переговорный процесс вокруг урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД. "Сегодня (7 августа) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - сказал собеседник агентства. По его словам, в ходе беседы обсуждалась актуальная ситуация, связанная с переговорами между Россией и Украиной.
https://1prime.ru/20250807/turtsiya-860420693.html
турция
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/03/856350168_141:0:2870:2047_1920x0_80_0_0_2026a2d7463bee73542a9f67aba28e07.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, турция, сергей лавров, хакан фидан, украина, переговоры
Политика, РОССИЯ, ТУРЦИЯ, Сергей Лавров, Хакан Фидан, УКРАИНА, переговоры
Лавров и Фидан обсудили переговорный процесс по урегулированию на Украине
Лавров и Фидан обсудили по телефону переговорный процесс по украинскому конфликту
АНКАРА, 7 авг – ПРАЙМ. Главы МИД Турции и РФ Хакан Фидан и Сергей Лавров обсудили по телефону в четверг переговорный процесс вокруг урегулирования конфликта на Украине, сообщил РИА Новости источник в турецком МИД.
"Сегодня (7 августа) состоялся телефонный разговор министра иностранных дел Хакана Фидана с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в ходе беседы обсуждалась актуальная ситуация, связанная с переговорами между Россией и Украиной.
В администрации Эрдогана ответили на вопрос о месте встречи Путина и Трампа