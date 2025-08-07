https://1prime.ru/20250807/lavrov-860444215.html
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил МИД России
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Министры обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины. Условлено о поддержании регулярных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
"Министры обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины. Условлено о поддержании регулярных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
