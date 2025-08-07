Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил МИД России - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250807/lavrov-860444215.html
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил МИД России
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил МИД России - 07.08.2025, ПРАЙМ
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил МИД России
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте... | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T19:13+0300
2025-08-07T19:13+0300
политика
сергей лавров
хакан фидан
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0f/858504657_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_0c182bc6e0cb68c4e9cde732c52a2ce6.jpg
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве."Министры обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины. Условлено о поддержании регулярных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
https://1prime.ru/20250801/lavrov-860228987.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/0f/858504657_94:0:2825:2048_1920x0_80_0_0_d426bd8f8feb58c0bd9ba2052a993c44.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сергей лавров, хакан фидан, украина
Политика, Сергей Лавров, Хакан Фидан, УКРАИНА
19:13 07.08.2025
 
Лавров и Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины, сообщил МИД России

МИД России: Лавров и глава МИД Турции Фидан обсудили ситуацию вокруг Украины

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкВстреча главы МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана
Встреча главы МИД РФ и Турции С. Лаврова и Х. Фидана - ПРАЙМ, 1920, 07.08.2025
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 7 авг - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава МИД Турции Хакан Фидан в ходе телефонного разговора обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
"Министры обсудили ситуацию, складывающуюся в контексте происходящего вокруг Украины. Условлено о поддержании регулярных контактов", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД РФ.
Второй раунд переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 01.08.2025
Москва ждет реакции Киева на предложение по рабочим группам, сообщил Лавров
1 августа, 19:21
 
ПолитикаСергей ЛавровХакан ФиданУКРАИНА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала