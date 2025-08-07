Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Минцифры проработает автоматическое получение льгот для участников СВО - 07.08.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250807/lgoty-860417442.html
Минцифры проработает автоматическое получение льгот для участников СВО
Минцифры проработает автоматическое получение льгот для участников СВО - 07.08.2025, ПРАЙМ
Минцифры проработает автоматическое получение льгот для участников СВО
Минцифры до конца года проработает возможность для участников СВО, ветеранов боевых действий и их семей автоматически получать положенные льготы без обращения в | 07.08.2025, ПРАЙМ
2025-08-07T11:00+0300
2025-08-07T11:00+0300
минцифры
максут шадаев
общество
льготы
участники сво
https://cdnn.1prime.ru/img/83381/33/833813351_0:60:1025:636_1920x0_80_0_0_7d2c1275b685fa57ca8960748c6eaf1d.jpg
КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Минцифры до конца года проработает возможность для участников СВО, ветеранов боевых действий и их семей автоматически получать положенные льготы без обращения в органы власти, сказал глава министерства Максут Шадаев на форуме "Цифровая эволюция". "И, собственно, самый важный вопрос – переход на проактивное назначение мер поддержки, социальной поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. Наша задача до конца года – сделать так, чтобы эти меры можно было получить, не обращаясь в органы власти. Чтобы все, кому эти льготы положены, автоматически эти льготы и были назначены", - сказал Шадаев. Министр отметил, что это одно из направлений, которое будет обсуждаться в рамках форума. В июле Минобороны и Минцифры реализовали техническую возможность мгновенно и онлайн подтверждать участие военнослужащего в СВО. Она позволяет сократить срок обработки данных от четырех дней до нескольких секунд. Как отмечали в Минобороны, благодаря новой системе участникам СВО и их семьям больше не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки – все будет проходить автоматически.
https://1prime.ru/20250729/auktsion-860078300.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83381/33/833813351_48:0:975:695_1920x0_80_0_0_fb31128eb2e317c0ebd2a89fc5b14eb5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
минцифры, максут шадаев, общество , льготы, участники сво
Минцифры, Максут Шадаев, Общество , льготы, участники СВО
11:00 07.08.2025
 
Минцифры проработает автоматическое получение льгот для участников СВО

Шадаев: Минцифры до конца года проработает автополучение льгот для участников СВО

Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Минцифры РФ © «Караван Ярмарка»
Читать Прайм в
Дзен Telegram
КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Минцифры до конца года проработает возможность для участников СВО, ветеранов боевых действий и их семей автоматически получать положенные льготы без обращения в органы власти, сказал глава министерства Максут Шадаев на форуме "Цифровая эволюция".
"И, собственно, самый важный вопрос – переход на проактивное назначение мер поддержки, социальной поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. Наша задача до конца года – сделать так, чтобы эти меры можно было получить, не обращаясь в органы власти. Чтобы все, кому эти льготы положены, автоматически эти льготы и были назначены", - сказал Шадаев.
Министр отметил, что это одно из направлений, которое будет обсуждаться в рамках форума.
В июле Минобороны и Минцифры реализовали техническую возможность мгновенно и онлайн подтверждать участие военнослужащего в СВО. Она позволяет сократить срок обработки данных от четырех дней до нескольких секунд. Как отмечали в Минобороны, благодаря новой системе участникам СВО и их семьям больше не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки – все будет проходить автоматически.
Минцифры - ПРАЙМ, 1920, 29.07.2025
Минцифры сообщило сроки проведения аукциона на частоты для сетей 5G
29 июля, 17:06
 
МинцифрыМаксут ШадаевОбществольготыучастники СВО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала