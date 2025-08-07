https://1prime.ru/20250807/lgoty-860417442.html

Минцифры проработает автоматическое получение льгот для участников СВО

КАЛУГА, 7 авг - ПРАЙМ. Минцифры до конца года проработает возможность для участников СВО, ветеранов боевых действий и их семей автоматически получать положенные льготы без обращения в органы власти, сказал глава министерства Максут Шадаев на форуме "Цифровая эволюция". "И, собственно, самый важный вопрос – переход на проактивное назначение мер поддержки, социальной поддержки участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей. Наша задача до конца года – сделать так, чтобы эти меры можно было получить, не обращаясь в органы власти. Чтобы все, кому эти льготы положены, автоматически эти льготы и были назначены", - сказал Шадаев. Министр отметил, что это одно из направлений, которое будет обсуждаться в рамках форума. В июле Минобороны и Минцифры реализовали техническую возможность мгновенно и онлайн подтверждать участие военнослужащего в СВО. Она позволяет сократить срок обработки данных от четырех дней до нескольких секунд. Как отмечали в Минобороны, благодаря новой системе участникам СВО и их семьям больше не потребуется приносить бумажные справки и документы, чтобы подтверждать право на положенные им меры поддержки – все будет проходить автоматически.

